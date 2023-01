Uno degli aspetti caratteristici del sistema operativo Android è la possibilità di personalizzazione pressoché infinita. Chi è attento al look del proprio smartphone è solito cambiare launcher, pacchetti icone widget e sfondi molto frequentemente, magari abbinandoli cromaticamente tra di loro.

Backdrops è una delle app più popolari per quanto riguarda la ricerca e selezione di nuovi sfondi. Il suo punto di forza è il vasto catalogo di sfondi, sia che si tratti di disegni digitali che di foto reali, riuscendo così a soddisfare tutti i gusti. Non a caso è anche una delle più longeve: spesso, infatti, app che svolgono la stessa funzione vengono supportate e aggiornate per qualche mese o qualche anno per poi essere completamente abbandonate. Non è il caso di Backdrops, che nelle ultime ore ha ricevuto un corposo aggiornamento. Vediamo di cosa si tratta.

Addio pubblicità e benvenuto Material You anche per Backdrops

Ultimamente l’applicazione Backdrops è stata aggiornata alla versione 5.0.4 e ha assunto un nuovo look con un design tutto nuovo, funzioni aggiuntive e una nuova struttura di contenuti a pagamento che rende più facile trovare immagini gratuite.

Il cambiamento più evidente è il passaggio al Material You, allineando così l’intera interfaccia al più recente linguaggio di design di Google. Oltre a icone e menu ridisegnati, la sezione dei dettagli di ogni sfondo si abbina ai colori dell’immagine stessa, creando un piacevole effetto di continuità. Inoltre, Backdrops ha una nuova di esplorazione chiamata per l’appunto Explore, con un’impostazione più pulita rispetto al passato.

Nuova anche la sezione Collections che include set di immagini suddivisi in tre diversi livelli: Pro, Free o Premium. La sezione Free è ovviamente gratuita e lascia piena libertà di consultare e scaricare le immagini. Il set di collezioni Pro, invece, è consultabile gratuitamente (solo per le anteprime) ma richiede un abbonamento a pagamento per il download degli sfondi. La nuova collezione Premium è a pagamento anche se si dispone di un account Pro e ogni singola collezione ha un costo una tantum per essere scaricata; in linea generale ogni collezione è composta da circa 20-30 immagini.

Grazie a questo nuovo modello di business, il team dietro Backdrops è stato in grado di eliminare gli annunci, rendendo l’esperienza nettamente superiore anche nella versione gratuita. L’ultima novità dell’aggiornamento consiste in un aggiornamento dell’icona dell’app, in linea con il design rinnovato dell’app.

Come ottenere l’ultimo aggiornamento di Backdrops

Il nuovo aggiornamento di Backdrops è disponibile già da queste ore nel Google Play Store. Per scaricare l’app o installare l’aggiornamento è sufficiente recarsi alla pagina dedicata dal badge presente qui sotto.

