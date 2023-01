Mancano un paio di settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23, ma se avete bisogno subito di un nuovo smartphone e non avete intenzione di sborsare una cifra vicina ai 900 euro (questi i prezzi statunitensi), potreste considerare Samsung Galaxy S22, soprattutto al prezzo in offerta al quale potete trovarlo ora.

In attesa di Galaxy S23, Samsung Galaxy S22 prova a tentare tutti grazie a questa offerta

Samsung Galaxy S22 è lo smartphone di “base” della gamma flagship del 2022 del produttore: rispetto al modello “Plus” perde principalmente qualche millimetro di schermo e mAh di batteria, ma vi permette di risparmiare qualcosa e di avere in tasca un prodotto abbastanza compatto per gli standard attuali. Il display è infatti un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate variabile fino a 120 Hz e foro per la fotocamera, e grazie ai bordi sottili le dimensioni si attestano sui 146 x 70,6 x 7,6 millimetri (il peso si ferma a 168 grammi). Con ingombri così, a qualcosa si deve pur rinunciare, e Galaxy S22 non offre una batteria troppo capiente: a bordo ci sono infatti 3700 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W, wireless da 15 W e inversa.

Sotto al cofano mette a disposizione il SoC Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, non espandibile. Il comparto fotografico è composto da quattro sensori in tutto: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), mentre per selfie e videochiamate entrano in gioco 10 MP. Lato connettività ci sono 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere. A livello software il dispositivo è già da diverse settimane aggiornato ad Android 13 con One UI 5.0, e sarà tra i primi a ricevere la One UI 5.1 che debutterà coi Galaxy S23. Il supporto continuerà per almeno altre tre major release di Android.

Samsung Galaxy S22 è stato lanciato nel mese di febbraio 2022 al prezzo consigliato di 879 euro per la versione 8-128 GB e di 929 euro per quella 8-256 GB. Su eBay potete acquistare entrambe le varianti in offerta con sconti fino a 300 euro: potete portarveli a casa a rispettivamente 589,90 euro e 629,90 euro nelle colorazioni Phantom Black, Green, Phantom White e Pink Gold seguendo i link qui sotto. Per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione.

