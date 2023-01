Samsung Galaxy A53 5G ha avuto il difficile compito di raccogliere il testimone di Galaxy A52s 5G, uno degli smartphone di fascia media più apprezzati degli ultimi anni. Dopo un avvio non particolarmente semplice, lo smartphone ha ricevuto alcuni aggiornamenti software, incluso quello con Android 13 e la One UI 5.0, che gli hanno fatto compiere decisi passi avanti, come abbiamo visto nella nostra recentissima riprova (che potete trovare più in basso). È dunque arrivato il momento di dargli una possibilità, soprattutto considerando il prezzo in offerta, decisamente più interessante rispetto a quello di lancio.

È arrivato il momento di Samsung Galaxy A53 5G, in offerta a più di 150 euro in meno

Samsung Galaxy A53 5G è uno smartphone equilibrato, che negli ultimi mesi ha ricevuto diversi affinamenti grazie agli aggiornamenti software. Con la One UI 5.0 e Android 13, Samsung non ha stravolto il suo sistema operativo, ma ha introdotto vari cambiamenti che sono andati a migliorare sotto diversi punti di vista l’esperienza d’uso. Tra i punti di forza del dispositivo abbiamo senza dubbio l’affidabilità nel tempo: il produttore promette un supporto software duraturo, offre un hardware collaudato e una buona qualità costruttiva.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Galaxy A53 5G mette a disposizione un display Super AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC Exynos 1280 octa core, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). La connettività è completa, fatta eccezione per la porta per il jack da 3,5 mm, ormai assente su tanti modelli: abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C.

A livello fotografico ci sono in tutto cinque sensori: frontalmente prende posto una fotocamera da 32 MP, mentre sul retro abbiamo sensore principale da 64 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP, macro da 5 MP e per la profondità da 5 MP. Chiude il quadro la batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica rapida cablata fino a 25 W.

Samsung Galaxy A53 5G è stato lanciato nella seconda metà di marzo 2022 al prezzo consigliato di 469,90 euro per la versione 6-128 GB. Potete portarvelo a casa in offerta su eBay nella stessa versione e nella colorazione Awesome Black al prezzo di 314,99 euro. Il venditore ha migliaia di feedback, quasi il 100% dei quali positivi, e offre la possibilità di pagare tramite PayPal (che a sua volta permette di rateizzare l’importo in tre mesi). Per acquistarlo vi basta seguire il link qui sotto, ma per eventuali indecisioni ci sono sia la nostra recensione sia la nostra riprova.

Acquista Samsung Galaxy A53 5G in offerta

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A53 5G | Riprova Samsung Galaxy A53 5G