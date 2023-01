State cercando un nuovo smartwatch con sistema operativo Wear OS? Sappiate che su Amazon è disponibile una bella offerta per un Fossil Gen 6, grazie alla quale lo smartwatch viene proposto con il 50% di sconto. Andiamo a scoprire se fa al caso vostro.

Questo Fossil Gen 6 con Wear OS è in offerta su Amazon a metà prezzo

Gli smartwatch Fossil Gen 6 sono disponibili sul mercato in diversi modelli, che variano per quanto riguarda l’estetica, ma condividono in gran parte l’hardware sotto al “cofano”. Lo smartwatch di cui stiamo parlando offre il sistema operativo Wear OS 3 grazie all’aggiornamento distribuito a partire dallo scorso ottobre, con le tante funzionalità che ne conseguono: a bordo abbiamo il sensore per la misurazione della frequenza cardiaca, la misurazione VO2 Max, la connettività GPS, quella NFC per i pagamenti in mobilità con Google Pay, gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, il tracciamento dell’attività fisica, la funzione Always On Display, la misurazione SpO2, il conteggio dei passi, il monitoraggio del sonno, la visualizzazione delle notifiche e non solo.

Fossil Gen 6 offre una cassa circolare da 42 mm in acciaio inossidabile di colore argento (con qualche centesimo in più è in offerta anche la versione grigia), cinturino da 18 mm in acciaio inossidabile, pulsanti fisici laterali, altoparlante, microfono e vetro minerale a protezione del pannello AMOLED da 1,28 pollici (a risoluzione 416 x 416 con 326 ppi). Il cuore è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, affiancato da 1 GB di RAM e da 8 GB di memoria interna. Mette a disposizione connettività Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC e Wi-Fi, oltre a una batteria capace di offrire un’autonomia di circa 24 ore con uso normale.

Lo smartwatch Fossil Gen 6 in questione è stato lanciato al prezzo consigliato di 329 euro, ma potete acquistarlo su Amazon a metà prezzo: è infatti disponibile sul sito nelle versioni Argento e Grigio in offerta a rispettivamente 163,99 euro e 164,50 euro, vendute e spedite direttamente da Amazon. Per acquistarlo o dargli un’occhiata più da vicino potete seguire i link qui sotto:

