In occasione del lancio di Galaxy Watch5 nell’estate dello scorso anno, Samsung e Google anticiparono la possibilità di utilizzare Google Maps sugli smartwatch Wear OS senza necessità di uno smartphone collegato, qualche giorno fa abbiamo visto come Big G abbia annunciato la disponibilità di tale funzione, che ora inizia ad essere disponibile sugli smartwatch Galaxy compatibili.

Non sarà più necessario avere con sé il telefono per utilizzare Google Maps su uno smartwatch Samsung Galaxy con Wear OS

Grazie al rilascio della nuova funzionalità, gli smartwatch con sistema operativo Wear OS non necessiteranno più di uno smartphone collegato per poter utilizzare Google Maps, a patto che lo smartwatch in questione sia dotato di connettività LTE o sia connesso ad una rete Wi-Fi.

Diversi smartwatch Galaxy idonei, tra cui Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, stanno ricevendo nelle ultime ore la funzione di cui sopra; per utilizzarla sarà necessario recarsi in Impostazioni -> Modalità di avvio. Nel menù Modalità di avvio, sotto l’intestazione La navigazione verrà avviata su, saranno disponibili due voci: automatico o solo orologio, scegliendo la seconda potrete avviare direttamente la navigazione dall’app per smartwatch.

La nuova funzionalità è in fase di distribuzione lato server, senza necessità dunque per l’utente di fare alcunché, se non attendere magari qualche giorno. L’implementazione della nuova funzione permetterà, agli utenti possessori di uno smartwatch Galaxy compatibile, di uscire senza necessità di portare lo smartphone con sé, magari per fare sport, ma risulta comoda anche in quelle situazioni in cui il telefono è scarico, permettendoci di utilizzare ugualmente la navigazione con Google Maps direttamente dallo smartwatch.

