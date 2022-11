Chi compra uno smartwatch spesso lo fa per averlo sempre con sé durante la giornata e, pertanto, è importante che questo device possa contare su un’adeguata protezione contro eventuali urti e da questo punto di vista pare che Samsung Galaxy Watch5 rappresenti una soluzione affidabile.

Almeno ciò è quanto emerge da un confronto tra lo smartwatch del colosso coreano e Apple Watch Ultra volto a valutare la qualità e le differenze tra i vetri protettivi montati sui due device (in particolare si tratta di vetro zaffiro).

Samsung Galaxy Watch5 sfida Apple Watch Ultra

Nei giorni scorsi JerryRigEverything ha pubblicato su YouTube un video nel quale ha messo a confronto Samsung Galaxy Watch5, Apple Watch Ultra e Garmin Fenix ​​7 Sapphire Solar, soffermandosi in particolare sui loro vetri protettivi.

Il tradizionale vetro per smartphone (usato anche sulla maggior parte degli smartwatch) tende a graffiarsi a un livello 6 sulla scala di durezza di Mohs, presentando “scanalature più profonde” a livello 7 mentre il vetro zaffiro dovrebbe graffiarsi al livello 8 (e mostrare segni più profondi al livello 9).

Ma, come sempre avviene in ogni campo, la qualità ha una grande importanza e pare che ci sia una bella differenza tra l’Apple Watch Ultra e il Samsung Galaxy Watch5: stando ai test effettuati (con uno strumento Diamond Selector), infatti, il vetro zaffiro usato dal colosso di Cupertino non sembrerebbe essere tanto puro quanto quello utilizzato invece da Samsung (quello di Garmin pare essere ancora più puro).

A seguire le immagini degli smartwatch di Samsung e Apple dopo avere affrontato i livelli 7 e 8 della scala di Mohs:

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda Apple Watch Ultra, al livello 6 della scala di Mohs ci sono alcuni segni chiari, al livello 7 i segni si fanno più profondi mentre al livello 8 i danni sono i medesimi di quelli presenti nei vetri di Samsung Galaxy Watch5 e Garmin Fenix ​​7 Sapphire Solar.

Se siete curiosi di guardare i test condotti da JerryRigEverything non dovete fare altro che avviare la riproduzione del seguente filmato:

Considerando che lo smartwatch di Samsung costa circa un terzo di quello di Apple, il colosso coreano può essere decisamente soddisfatto per i risultati di questo test.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy Watch5 Pro