A partire da oggi, 13 gennaio 2023, entra in vigore una nuova rimodulazione per alcuni clienti WINDTRE, che si vedranno aumentare di 2 euro al mese il costo di certe offerte mobile. Come già capitato in passato, la modifica prevede anche l’aumento dei giga a disposizione e la possibilità di lasciare tutto com’è: vediamo come fare e quali sono i cambiamenti in arrivo.

Rimodulazione per alcune offerte mobile WINDTRE: +2 euro al mese

Le rimodulazioni in questione sono state annunciate alla fine di novembre e coinvolgono alcuni clienti con offerte mobili prepagate al primo rinnovo successivo al 12 gennaio 2023 (31 gennaio per gli utenti con offerte Easy Pay). La principale modifica è costituita dall’aumento del costo mensile di 2 euro, ma gli utenti avranno anche un vantaggio: tramite un apposito comando SMS, potranno ottenere senza ulteriori costi dei giga aggiuntivi (già era possibile farlo dallo scorso dicembre, prima ancora dell’entrata in vigore degli aumenti). Sembra che WINDTRE stia inviando in questi giorni nuove comunicazioni ad ulteriori clienti, con aumenti simili. In questo caso è probabile che i cambiamenti saranno effettivi dal mese prossimo.

L’SMS che avvisa di queste modifiche contrattuali viene seguito, a circa 24 ore di distanza, da un secondo SMS che comunica la possibilità di rifiutare l’aumento del costo mensile, mantenendo invariata l’attuale offerta: generalmente viene richiesto l’invio del comando OPTIN al numero 40400, ma conviene dare uno sguardo all’SMS per conoscere tutti i dettagli e le scadenze da rispettare. L’operatore giustifica gli aumenti parlando di investimenti per il miglioramento della rete, e del resto negli ultimi tempi stiamo vedendo un allargamento della copertura della rete 5G e del Wi-Fi Calling.

In futuro i clienti WINDTRE dovranno avere a che fare anche con la cosiddetta clausola ISTAT, inclusa nei nuovi contratti dallo scorso novembre e che entrerà in vigore a partire dal gennaio 2024: “in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale. L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle presenti Condizioni Generali e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.”

Per maggiori informazioni sulla rimodulazione in vigore in questi giorni e sulla clausola ISTAT potete rivolgervi direttamente al più vicino punto vendita WINDTRE o al servizio clienti 159. Avete ricevuto l’SMS per la rimodulazione?

