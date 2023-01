Tra i tanti vantaggi di Android c’è anche il fatto di poter trovare uno smartphone per qualsiasi fascia di prezzo: chi non ha grandi esigenze o semplicemente non ha intenzione di spendere 1000 euro può contare su tantissimi modelli di fascia media tra cui andare a scegliere. L’offerta che stiamo per mostrarvi è senz’altro di aiuto nella ricerca, visto che consente di acquistare OnePlus Nord CE 2 Lite 5G con uno sconto importante (più di 100 euro): andiamo a scoprirla insieme.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G scende sotto ai 200 euro grazie a questa ottima offerta

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è uno dei modelli più economici del produttore cinese, situato alla base della gamma di fascia media Nord (al cui vertice spicca OnePlus Nord 2T 5G, che parte da 409 euro di listino). Ciononostante mette a disposizione alcune caratteristiche tecniche interessanti, tra le quali possiamo citare il display LCD da 6,59 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB).

Il comparto fotografico dello smartphone è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con EIS, sensore per la profondità da 2 MP e sensore per le macro da 2 MP, questi ultimi utili per i ritratti e gli scatti ravvicinati. Per selfie e videochiamate c’è poi una fotocamera anteriore da 16 MP, integrata nello schermo attraverso un piccolo foro (spostato sul lato sinistro). La connettività è completa, considerando la presenza di 5G SA/NSA dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm, sempre più raro di questi tempi.

Chiude la scheda tecnica la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 33 W: quest’ultima è in grado di riportare oltre il 50% in circa 30 minuti di ricarica. Lanciato con Android 12 e OxygenOS 12, lo smartphone può già contare su Android 13 e la OxygenOS 13, distribuito a partire dall’India a fine dicembre 2022.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è stato lanciato sul mercato italiano durante il mese di maggio 2022 nella sola versione 6-128 GB al prezzo consigliato di 309 euro, nelle colorazioni Black Dusk e Blue Tide. Quest’ultima variante è in offerta su eBay con più di 100 euro di sconto, e può essere acquistata a 194,99 euro, con spedizione gratuita con consegna in tre giorni. Il venditore offre migliaia di feedback, quasi il 100% dei quali positivi, e la possibilità di pagare tramite PayPal (che a sua volta permette di rateizzare l’importo in tre mensilità). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista OnePlus Nord CE 2 Lite 5G in offerta

