A poco meno di un anno dal raggiungimento dell’importante traguardo della versione numero 100, Google Chrome ha ricevuto un nuovo aggiornamento nel canale beta che porta il noto browser alla versione 110.

La nuova beta di Google Chrome porta il browser alla versione 110.0.5481.30 e porta con sé i consueti miglioramenti al codice e alla stabilità, ma anche alcune chicche interessanti che vi elenchiamo di seguito.

Le novità di Google Chrome Beta 110

Innanzitutto la versione 110 di Google Chrome sarà la prima ad utilizzare un inedito rollout moderato: una settimana prima del lancio della corrispettiva versione stabile, la versione 110 verrà distribuita ad una cerchia ristretta di utenti con la versione 109 per permettere agli sviluppatori di correggere alcuni bug o problemi sfuggiti in fase di sviluppo prima che la nuova versione prosegua con un rollout completo.

Altra importante novità riguarda l’integrazione di Google Traduttore all’interno del browser, che fino alla versione precedente veniva attivato in automatico all’interno di un sito in lingua straniera, mentre dalla versione 110 è possibile raggiungere in ogni momento le impostazioni di lingua tramite il flag chrome://settings/language.

Tra gli altri miglioramenti troviamo la possibilità per gli sviluppatori di lanciare le app web in una nuova finestra o in una finestra già aperta, controlli picture-in-picture personalizzabili e nuove opzioni per gli sviluppatori nelle API Audio che consentono di scegliere il dispositivo di output preferito.

Come scaricare Google Chrome Beta

Se volete installare Google Chrome in versione beta sul vostro computer potete farlo direttamente dal sito ufficiale a questo indirizzo. Se preferite invece utilizzare il vostro smartphone Android potete scaricare l’applicazione direttamente dal Play Store utilizzando il badge sottostante.