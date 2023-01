Si, Pronto!?!, secondo brand dell’operatore virtuale Rabona Mobile, che utilizza la rete Vodafone, ha annunciato oggi il lancio di una nuova offerta: SpinTA. Si tratta di una tariffa speciale che può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da alcuni operatori selezionati. Con la nuova offerta “operator attack” di Si, Pronto!?! by Rabona è possibile ottenere fino a 200 GB al mese al costo di appena 7,99 euro al mese, senza vincoli e costi nascosti. Vediamo, quindi, i dettagli completi della promozione:

Si, Pronto!?! by Rabona lancia SpinTA: 200 GB ad appena 7,99 euro al mese

La nuova offerta di Si, Pronto!?! è sicuramente molto interessante anche se la sua attivazione è limitata ad una cerchia ristretta di utenti. L’offerta in questione, infatti, può essere attivata esclusivamente con portabilità del numero dai tre operatori semi-virtuali ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile oltre che da 1Mobile. Non è possibile richiedere l’attivazione della promozione in altre situazioni. Chi rientra nei requisiti previsti da Rabona Mobile per l’attivazione dell’offerta potrà, quindi, contare su:

minuti ed SMS illimitati

200 GB in 4G con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

L’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese. La spesa iniziale è di 25 euro, importo che comprende sia il costo della SIM che la prima ricarica da 10 euro necessaria per coprire il costo del primo mese della promozione. Per i nuovi clienti è presente un bonus omaggio di 25 euro di credito telefonico (non utilizzabile per il pagamento del canone mensile della tariffa). Ricordiamo che Rabona Mobile e, quindi, anche il secondo brand Si, Pronto!?! sfruttando la rete Vodafone.

C’è anche il supporto VoLTE ma, per il momento, sono abilitati all’utilizzo di questa funzione solo alcuni modelli di iPhone. SpinTA di Si, Pronto!?! by Rabona è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita all’indirizzo di casa dell’utente. In caso di esaurimento del bundle dati è previsto il blocco della connessione. In Roaming in UE, invece, si applica la normativa Roaming Like at Home. L’offerta si rinnova con addebito su credito residuo.

Per tutti i dettagli sulla nuova tariffa SpinTA di Si, Pronto!?! è possibile accedere direttamente al sito ufficiale dell’operatore, disponibile al link qui di sotto:

Ricordiamo che per attivare l’offerta con portabilità del numero è necessario seguire il nuovo regolamento AGCOM introdotto lo scorso 7 novembre. Per saperne di più in merito è possibile fare riferimento al link qui

