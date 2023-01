Motorola Edge 30 Neo è disponibile in super offerta grazie a uno sconto di circa 140 euro: una proposta davvero da non perdere se lo stavate tenendo d’occhio, considerando che lo smartphone è stato lanciato a settembre al prezzo consigliato di 429,90 euro.

Che offerta per Motorola Edge 30 Neo!

Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone di fascia media presentato e lanciato dalla casa alata circa quattro mesi fa in compagnia dei fratelli maggiori Motorola Edge 30 Fusion (che parte da 679 euro) e Motorola Edge 30 Ultra (venduto a 999 euro). Ha dato il via alla partnership con Pantone ed è un prodotto adatto anche se siete alla ricerca di qualcosa di non eccessivamente ingombrante: lo smartphone offre infatti un display pOLED 20:9 da 6,28 pollici, con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz e lettore d’impronte digitali integrato.

Il suo cuore è costituito dal chipset Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm, al cui fianco trovano posto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C (3.1) e certificazione IP52. Il comparto fotografico include due sensori posteriori (principale wide da 64 MP con OIS, ultra-grandangolare + macro da 13 MP con 120° di FoV) e una fotocamera anteriore da 32 MP. Completa il quadro la batteria da 4020 mAh, compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 68 W (con cavo) o da 5 W (wireless).

Motorola Edge 30 Neo è in offerta su eBay nella particolare colorazione Very Peri, frutto della collaborazione con Pantone: viene proposto in sconto a 289,99 euro con spedizione gratuita da un venditore con migliaia di feedback positivi. Un bel ribasso rispetto ai 429,90 euro richiesti solo a settembre, no? Se volete approfittarne potete seguire il link qui in basso.

