In un momento storico in cui i produttori Android stanno aumentando costantemente il periodo di supporto dei dispositivi (vedasi il supporto esteso a cinque anni da parte di OnePlus), è impressionante vedere come un dispositivo del 2015 sta raggiungendo solo ora la fase finale della propria vita. Il dispositivo in questione è il Fairphone 2, il primo smartphone modulare ad essere stato introdotto sul mercato, il cui punto forte era la facilità con cui fosse riparabile dagli utenti stessi. Ora, con il Fairphone 4 in commercio, la seconda versione dello smartphone modulare non sarà più supportata a partire da marzo 2023.

Fairphone 2 smette di ricevere supporto software

Il team olandese che sta dietro al Fairphone 2 ha confermato in un post che, a partire da marzo 2023, non fornirà più aggiornamenti software.

Il processore che equipaggia lo smartphone è lo Snapdragon 801 di Qualcomm che, tenendo conto anche dei 2 GB di RAM, non garantisce più totale affidabilità nell’utilizzo quotidiano, soprattutto per gli standard e per le esigenze del 2023.

Nonostante ciò, il pieno supporto per sette anni ben si è sposato con l’obiettivo dell’azienda di diventare il produttore di smartphone più sostenibile, che si spera continui con questa politica anche per gli smartphone attuali e futuri.

Di seguito le parole con cui il team ha deciso di congedare lo smartphone:

“Questo è un momento incredibilmente agrodolce: il Fairphone 2 ha superato di gran lunga le nostre speranze iniziali di offrire un supporto software di tre o cinque anni, ma in un mondo ideale saremmo in grado di supportare i nostri dispositivi a tempo indeterminato. Il Fairphone 2 ci fa capire quanta strada abbiamo fatto e quanta ne abbiamo ancora da fare.”

L’ultimo aggiornamento e i consigli del produttore

Tutti coloro che sono ancora in possesso del dispositivo riceveranno un ultimo aggiornamento di Android 10 via OTA nel mese di marzo. È importante sottolineare che l’utilizzo del telefono dopo questa data potrebbe portare l’utente a incorrere in alcuni rischi legati alla sicurezza. Per questo motivo, lo stesso produttore consiglia di valutare la possibilità di eseguire il sideloading delle app e dei dati o il flashing della ROM Lineage OS, nel caso in cui si voglia continuare ad utilizzarlo come dispositivo principale.

In più, per aiutarvi a passare a un nuovo dispositivo, l’azienda ha in programma di offrire un buono di 50 euro che può essere utilizzato per qualsiasi prodotto sullo store online ufficiale di Fairphone, a patto che si proceda con il riciclo del Fairphone 2 restituendolo prima del 31 marzo 2023.

Insomma, sembra che la vita utile di Fairphone 2 sia giunta al termine dopo ben sette anni di onorato servizio, possibili non solo grazie al supporto software ma anche alla possibilità di riparazione in totale autonomia.

Proprio in merito alla semplicità di riparazione e sostituzione dei principali componenti interni, in queste settimane si vocifera un possibile ritorno alle batterie rimovibili, anche grazie all’intervento dell’Europa. Qualora vogliate approfondire la questione, vi consigliamo di leggere il nostro articolo e di visionare il video correlato.

