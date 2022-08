Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di fascia media di OnePlus, device che sbarca sul mercato con il nome di OnePlus Nord 20 SE, che altro non è che una versione rebrandizzata di OPPO A77 4G.

Già disponibile su AliExpress al prezzo di 322 euro, OnePlus Nord 20 SE è un telefono che non vi farà gridare al miracolo per la dotazione tecnica ma che, ad ogni modo, dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza piacevole per le normali attività di tutti i giorni.

La scheda tecnica di OnePlus Nord 20 SE

Animato da un processore MediaTek Helio G35, il nuovo smartphone di OnePlus può contare su un display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ (1.612 x 720 pixel) e una luminosità massima di 600 nit.

Per quanto riguarda le memorie, gli utenti potranno contare su 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, che potrà essere ampliata grazie al supporto MicroSD.

Passando al comparto imaging, frontalmente lo smartphone presenta un sensore da 8 megapixel (con apertura f/2.0) mentre sulla parte posteriore nell’angolo in alto a sinistra trova posto una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.88), accompagnato da un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus Nord 20 SE troviamo le connettività 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, una porta USB Type-C, due altoparlanti stereo, un ingresso jack audio da 3,5 mm, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sulla parte laterale e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33 W).

Dal punto di vista software, infine, il telefono arriva sul mercato con l’interfaccia OxygenOS 12.1 basata su Android 12.

Come acquistare lo smartphone

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate acquistare il nuovo smartphone di OnePlus, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata su AliExpress (dovrebbe essere disponibile dal 12 agosto nelle colorazioni Celestial Black e Blue Oasis):

Acquista OnePlus Nord 20 SE su AliExpress