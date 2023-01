Durante il CES 2023 che si sta tenendo a Las Vegas, LG Display, azienda del gruppo LG che si occupa della produzione di pannelli, ha presentato due nuovi display pieghevoli, tra cui un pannello in grado di piegarsi anche dal lato opposto.

Nel giro di pochissimi anni i display pieghevoli hanno fatto passi da gigante – basti pensare al primo Galaxy Fold di Samsung e ai suoi problemi- e non sorprende quindi che LG Display stia continuando a lavorare alla tecnologia proponendo due nuovi pannelli che potremo vedere in futuro.

Il primo è un tablet/laptop da 17 pollici che secondo LG non presenta alcuna piega quando completamente aperto e la cui increspatura, secondo chi ha potuto provarlo con mano, risulta difficile notare a differenza dei pieghevoli attualmente in circolazione. Secondo il produttore il display in questione è stato testato fino a 50.000 aperture e chiusure, il che dovrebbe essere indicativo di una buona durabilità.

Gli smartphone pieghevoli del futuro potrebbero piegarsi anche al contrario

Decisamente più interessante è invece la seconda proposta di LG, un pannello OLED da 8 pollici in grado di piegarsi da entrambi i lati, con un angolo quindi di 360 gradi. Oltre a chiudere lo schermo come di consueto è possibile quindi piegarlo dal lato opposto, anche se al momento non è chiaro come possa essere sfruttata questa opportunità.

Secondo LG uno schermo di questo tipo può essere utilizzato in diversi modi, ma tutto dipende ovviamente dal produttore di hardware che decide di adoperare questa tecnologia, oltre ovviamente ai produttori di software che dovranno creare app ad hoc in grado di sfruttare una possibilità del genere.

Niente paura invece per la durabilità: il pannello è stato testato in maniera molto più profonda, garantendo fino a 200.000 aperture e chiusure. Un risultato quindi molto più importante di qualunque altro smartphone pieghevole presente attualmente sul mercato e necessario data anche la natura stessa del display, più predisposto ad essere utilizzato in modo intensivo.

Solo il tempo ci dirà se i produttori che si sono lanciati nel mondo dei foldable decideranno di adottare questa tecnologia o se rimarrà soltanto un bellissimo esercizio di stile da parte di LG.