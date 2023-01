Lo smartphone OnePlus 11 è stato ufficializzato ieri accompagnato anche da una serie di scatti per dimostrare le potenzialità del suo ambizioso comparto fotografico potenziato da Hasselblad, azienda nota per la sua esperienza nella fotografia di medio formato.

Oggi possiamo farci un’idea più “obiettiva” di come questo smartphone è in grado di catturare la realtà, grazie a una serie di scatti acquisiti da revisori non affiliati a OnePlus.

Il modulo fotografico posteriore di OnePlus 11 è composto da un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP e un sensore ultra grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e come con i precedenti dispositivi OnePlus, il comparto fotografico è stato messo a punto da Hasselblad.

La fotocamera di OnePlus 11 è in grado di catturare dinamiche eccellenti

Seppur non a piena risoluzione, gli esempi di scatti visibili nella galleria che trovate a seguire danno un’idea piuttosto chiara di quali sarebbero le prestazioni generali della fotocamera di OnePlus 11 sia in contesti diurni che in condizioni di scarsa illuminazione.

A giudicare dalle foto sembra che la fotocamera di OnePlus 11 sia in grado di catturare dinamiche eccellenti, con una mole incredibile di dettagli sia nelle zone più illuminate che in quelle più in ombra.

Grazie all’ampio sensore Sony IMX709 da 1/1,56 pollici la separazione dei soggetti risulta eccellente e naturale, con fantastiche sfere di luce bokeh nelle aree fuori fuoco. I colori appaiono piacevoli alla vista, con una vividezza naturale senza essere mai sgargianti o esagerati.

Nel caso foste fan di OnePlus potete dare un’occhiata anche agli sfondi ufficiali di OnePlus 11 che possono essere scaricati e applicati sul vostro smartphone Android.

