OnePlus 11 è ufficiale da oggi con SoC Snapdragon 8 Gen 2 e display AMOLED 2,75D da 6,7 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Anche se non possedete questo dispositivo OnePlus ora potete scaricare i suoi splendidi sfondi statici e animati e applicare il tutto sul vostro smartphone Android.

Ecco gli sfondi statici di OnePlus 11

Di seguito potete vedere in anteprima a bassa risoluzione dei due sfondi statici “Eternal Green” e “Titan Black” di OnePlus 11 che hanno una risoluzione di 1440×3216 pixel.

Ecco gli sfondi animati di OnePlus 11

Lo smartphone OnePlus 11 viene fornito anche con due sfondi animati che potete visionare nel video sottostante.

Se trovate interessante almeno uno di questi sfondi, potete scaricare il pacchetto completo con tutte le immagini ad alta risoluzione utilizzando il link sottostante.

Download sfondi OnePlus 11

Per quanto riguarda gli sfondi statici non dovreste incontrare difficoltà ad applicarli sui vostri smartphone utilizzando il selettore di sfondi predefinito o l’app Google Sfondi. Discorso diverso per gli sfondi animati che richiedono un modding più articolato.

