Abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi tempi alcune delle caratteristiche che potrebbero venir implementate in Android 14, la prossima versione del sistema operativo di Google; ora grazie a Mishaal Rahman veniamo a conoscenza di un’altra possibile modifica, che Big G potrebbe introdurre nella futura versione.

Android 14 potrebbe rendere aggiornabile il menù di condivisione tramite Play Services

Apprendiamo da Esper come sembra che Google abbia sviluppato una copia sperimentale e nascosta del menù di condivisione in Android 13, dal punto di vista estetico e funzionale non si differenzia minimamente dall’attuale, ma si tratta di un modulo principale.

Ciò comporta che il menù in questione sia slegato dal sistema Android stesso e di conseguenza aggiornabile tramite Google Play Services, come già accade per altre componenti e servizi. Tutto questo darebbe a Google la possibilità di aggiornare molto più velocemente il menù di condivisione, senza dover attendere il rilascio di una nuova versione del sistema.

Un approccio di questo tipo aiuterebbe inoltre a rendere più coerente il menù in questione sui dispositivi di produttori diversi, Big G avrebbe infatti maggior controllo rispetto alla situazione attuale in cui, sebbene ci siano delle linee guida da rispettare, i vari OEM possono personalizzare l’interfaccia del menù di condivisione e le relative funzionalità a loro piacimento.

Un’eventuale trasformazione del menù di condivisione in modulo principale dunque, diminuirebbe il controllo che i produttori hanno su questa componente del sistema, relegando le personalizzazioni proprietarie all’utilizzo di appositi temi, nonché facilitando in parte il passaggio degli utenti da un dispositivo ad un altro, visto che l’aspetto del menù sarebbe maggiormente uniformato.

Al momento Google non si è espressa sulla questione e del resto non sono disponibili né versioni beta né anteprime dedicate agli sviluppatori, è però lecito presumere che la prossima versione del robottino, Android 14, possa essere il candidato ideale per apportare un cambiamento di questo tipo.

