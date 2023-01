I vari operatori telefonici continuano ad allungare i rispettivi elenchi di smartphone che supportano la tecnologia VoLTE, divenuta più importante con la dismissione delle reti 3G e anche Kena Mobile di recente si è dato da fare da questo specifico punto di vista.

Ricordiamo che il termine VoLTE è un acronimo di Voice over LTE e indica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G (con una qualità migliore) e usare lo smartphone allo stesso tempo per navigare sul Web.

I nuovi smartphone supportati dal VoLTE di Kena Mobile

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico è stato pubblicato il nuovo elenco degli smartphone supportati dalla tecnologia VoLTE di Kena Mobile, aggiornato al 19 dicembre 2022 (lo trovate seguendo questo link) e rispetto all’ultimo (aggiornato al 30 settembre 2022) vi sono delle novità per quanto riguarda Samsung.

Tra i dispositivi aggiunti, infatti, vi sono i seguenti modelli del colosso coreano:

Samsung Galaxy S20 (SM-G980F)

Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981B)

Samsung Galaxy S20+ (SM-G985F)

Samsung Galaxy S20+ 5G (SM-G986B)

Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988B)

Samsung Galaxy Note 10 (SM-N970F)

Samsung Galaxy Note 10+ (SM-N975F)

Samsung Galaxy Tab A8 (SM-X205)

Nel nuovo elenco di Kena Mobile sono stati aggiunti anche tutti i modelli delle serie Apple iPhone 8, iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13.

Ecco cosa viene precisato sul sito dell’operatore telefonico con riferimento al supporto VoLTE:

I dispositivi in tecnologia 4G non presenti nell’elenco sopra indicato useranno la Rete 2G per telefonare e inviare SMS, mentre continueranno a navigare in Internet con la Rete 4G. A questi Clienti, non sarà più garantita la possibilità di navigare mentre si effettua una chiamata vocale.

I dispositivi in tecnologia 3G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, sfruttando la Rete 2G, ma riscontreranno significativi rallentamenti della navigazione Internet.

Per tutti gli altri dispositivi connessi alla Rete Mobile (2G, 4G abilitati al VoLTE su rete Kena, 5G), la continuità di servizio sarà garantita senza alcun cambiamento rispetto alla situazione attualmente in essere. Le Offerte e le Opzioni attive sulle SIM inserite in apparati 3G o 4G non abilitati al VoLTE su rete Kena, continueranno ad essere fruibili dai Clienti senza alcuna variazione delle condizioni economiche.

Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

