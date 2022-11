Il colosso cinese ha recentemente presentato il prototipo di Xiaomi 12S Ultra che fonde la fotografia professionale nello smartphone grazie agli obiettivi Leica serie M intercambiabili.

Per celebrare il prodotto oggi Xiaomi ha presentato una speciale confezione regalo in edizione limitata per Xiaomi 12S Ultra che include vari accessori per gli appassionati di fotografia, come una custodia protettiva dall’aspetto professionale, una lente starburst, un filtro polarizzatore e custodie per lo smartphone e gli accessori.

Xiaomi afferma che questi gadget miglioreranno le già ottime capacità fotografiche dello smartphone Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12S Ultra Imagery Gift Box verrà regalata a pochi fortunati in Cina

La società afferma che Xiaomi 12S Ultra Imagery Gift Box non sarà in vendita, ma verrà regalata attraverso un’estrazione in Cina.

Il prototipo di Xiaomi 12S Ultra recentemente presentato punta a unificare le esperienze offerte da uno smartphone di punta e da uno strumento fotografico professionale.

Xiaomi 12S Ultra è uno smartphone esclusivo per il mercato cinese che supporta obbiettivi Leica e include un sensore Sony IMX989 da 1 pollice da 50,3 megapixel abbinato a un obiettivo F1.9 da 23 mm, inoltre è dotato di fotocamere ultra grandangolari e teleobiettivi da 48 MP che sfruttano il sensore IMX586 di Sony.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera | Novembre 2022