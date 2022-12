Oggi è stato presentato in Cina il nuovo HONOR 80 GT, ennesimo membro della serie HONOR 80, e, in occasione dello stesso evento di lancio, il produttore cinese ha svelato anche il tablet HONOR Pad V8 Pro.

Si tratta di un dispositivo dotato di specifiche davvero interessanti, già a partire dal display (da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz) e dal SoC (che è il Dimensity 8100 di MediaTek); scopriamo tutti i dettagli del nuovo Pad V8 Pro e i prezzi a cui viene proposto da HONOR sul mercato cinese.

HONOR Pad V8 Pro è ufficiale

Come anticipato in apertura, HONOR Pad V8 Pro è un tablet Android dotato di specifiche interessanti (alcune premium), annunciato nella mattinata italiana da HONOR per il mercato cinese.

Il tablet vanta un ampio display IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel (fattore di forma in 16:10) e luminosità a 600 nit; la particolarità del display è la certificazione IMAX Enhanced e, in accoppiata con gli otto altoparlanti integrati e le certificazioni Hi-Res Audio e DTS:X per un audio di alto livello, consentirà di fruire dei contenuti multimediali con grandissima qualità.

Se all’anteriore è presente una fotocamera da 5 megapixel (a fuoco fisso), sul posteriore, all’interno di una piccola isola a forma di pillola, è collocata una fotocamera da 13 megapixel (con autofocus e flash LED), utile soprattutto per la digitalizzazione di documenti.

Cuore pulsante di HONOR Pad V8 Pro è il SoC di fascia medio-alta MediaTek Dimensity 8100, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. L’autonomia non dovrebbe essere un problema, grazie alla generosa batteria da 10050 mAh (nonostante uno spessore ridotto a meno di 7 mm) che supporta la ricarica rapida via cavo a 35 W.

Completano il pacchetto un buon comparto connettività che include il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2, nonché una porta USB Type-C. Non è, almeno al momento, prevista una versione compatibile con le reti cellulari). Il software è la MagicOS 7.0 basata su Android 12.

In ultimo, con HONOR Pad V8 Pro è pensato per avere una marcia in più in ambito produttività grazie ad una tastiera magnetica (chiamata Smart Touch Keyboard) e ad una penna “attiva” (chiamata Magic Pencil 3).

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di HONOR Pad V8 Pro.

Dimensioni: 277 x 178,95 mm x 6,64 mm (metallo) o 6,99 mm (plastica)

x x (metallo) o (plastica) Peso: 589 grammi (metallo) o 599 grammi (plastica)

(metallo) o (plastica) Display: IPS LCD da 12,1” QHD (2560 x 1600 pixel, in 16:10) Refresh rate: adattivo , fino a 144 Hz Luminosità: 600 nit Profondità di colore: 10 bit Spazio colore: DCI-P3 100% Certificazione IMAX Enhanced

da (2560 x 1600 pixel, in 16:10) SoC: MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali G610-MC6

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore singola con flash LED: sensore da 13 MP (f/2.0) con AF

con flash LED: sensore da (f/2.0) con AF Fotocamera anteriore: sensore da 5 MP (f/2.2) a FF

(f/2.2) a FF Audio: stereo (otto speaker) con supporto a Hi-Res Audio e DTS:X

(otto speaker) con supporto a e Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.2 , USB Type-C

(802.11 ax, dual-band), , Batteria: unità da 10050 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 35 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Software: Magic UI 7.0 basata su Android 12

Galleria immagini del prodotto

Prezzi e disponibilità di HONOR Pad V8 Pro

Il nuovo HONOR Pad V8 Pro è già disponibile al preordine, in Cina, sullo store ufficiale di HONOR e viene proposto in tre colorazioni, Clear Sky Blue, Burning Orange e Star Grey, nella sola versione Wi-Fi e in tre configurazioni di memoria, ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2599 yuan (circa 351 euro al cambio attuale)

al prezzo di (circa 351 euro al cambio attuale) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2899 yuan (circa 392 euro)

al prezzo di (circa 392 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3299 yuan (circa 446 euro)

Il tablet sarà poi ufficialmente in vendita dal prossimo 30 dicembre, giusto in tempo per la fine dell’anno. Non abbiamo, tuttavia, informazioni circa l’eventuale arrivo del dispositivo su altri mercati all’infuori di quello cinese (in Italia, ad esempio, il produttore cinese vende HONOR Pad 8): va da sé che, un eventuale arrivo da queste parti, corrisponderebbe ad un fisiologico aumento dei prezzi di vendita.

