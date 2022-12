Dopo aver visto Ricerca Google ottenere il supporto multilingua, nonché una barra di ricerca più grossa nella versione mobile, oggi giunge la notizia di una riprogettazione della scheda meteo per la versione dei dispositivi mobili; vediamo cosa cambia.

Google aggiunge dettagli alla scheda meteo, modificandone in parte anche l’aspetto

La prima cosa che possiamo notare effettuando una ricerca inerente al meteo utilizzando il browser del nostro smartphone, è che verremo accolti da un messaggio messo in evidenza da un riquadro blu, che recita: “Novità! Un nuovo look per il meteo che fornisce più dettagli sulla previsione”.

Nella parte in alto a sinistra della scheda in questione, possiamo vedere come ci sia la classica indicazione della temperatura attuale, a cui si aggiunge poco sotto la temperatura percepita; sul lato destro invece possiamo visualizzare le condizioni generali e dati sulle precipitazioni, sull’umidità e sul vento.

Poco sotto possiamo notare la presenza di quattro schede, la prima, Panoramica, offre una previsione di 24 ore con un’iconografia aggiornata; nelle altre schede, Precipitazioni, Vento e Umidità troviamo i rispettivi dati sempre con una previsione di 24 ore.

In ultimo, poco più in basso, troviamo una prospettiva del meteo dei prossimi 10 giorni, che ci dà la possibilità di cambiare giorno e visualizzare le previsioni ad esso collegate nel dettaglio; sotto infine troviamo l’indicazione di quella che è la fonte delle previsioni in questione, che rimane weather.com.

Al momento quanto sopra esposto è disponibile solo effettuando una ricerca meteo da un browser mobile, non è chiaro se in seguito arriverà anche nell’app Google.

