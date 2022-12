Ricerca Google è uno strumento molto apprezzato dagli utenti Android, in quanto consente loro di effettuare ricerche non soltanto sul Web ma anche all’interno dello smartphone e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View lavora senza sosta al miglioramento dei suoi algoritmi, in modo da garantire risultati sempre più affidabili.

L’interfaccia utente su Android, invece, è praticamente quasi invariata oramai da molto tempo ma, a quanto pare, a breve dovrebbero esservi delle novità anche da questo punto di vista: il team di Google, infatti, avrebbe dato il via ai test di alcune modifiche grafiche.

Come cambia la barra di ricerca di Google

In occasione dell’evento Search On 2022 il colosso di Mountain View ha fatto una serie di annunci, incluso uno relativo a una nuova barra di ricerca per l’app Google.

Ebbene, nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate le prime immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il nuovo aspetto della barra di ricerca di Google sui dispositivi basati su Android.

La modifica più evidente è rappresentata dalla barra di ricerca, che ora è decisamente più spessa mentre le opzioni per la ricerca vocale e per Google Lens sembrano essere rimaste invariate.

Sotto la barra di ricerca è possibile notare un nuovo carosello di suggerimenti: il primo fornisce un’opzione contestuale, come la possibilità di cercare da uno screenshot recente (verrà visualizzato anche quando si sta per digitare la query di ricerca) e se si scorre verso destra il sistema mostrerà altri suggerimenti per varie attività, come sfruttare le potenzialità di Google Lens, identificare le canzoni, ecc.

Da notare che Ricerca Google può già compiere tutte queste attività ma la nuova interfaccia le rende più semplici da raggiungere grazie ad apposite scorciatoie.

Infine, nell’app Google per Android viene introdotta un’icona a forma di campana accanto alla foto del profilo con il compito di mostrare le notifiche per gli argomenti a cui ci si è iscritti.

Al momento non è chiaro se Google stia eseguendo un test limitato o se abbia già dato il via all’implementazione della nuova interfaccia per tutti gli utenti Android. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.