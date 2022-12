Quelli attuali sono giorni di grandi cambiamenti per Waze, l’app di navigazione dall’impostazione social ormai da tempo di proprietà di Google: di recente, Mountain View ha unito i team di quest’ultima e di Google Maps, per sfruttare le sinergie e ridurre i costi e ha portato Waze nell’infotainment OpenR Link (basato su Android Automotive) di diverse auto smart della Casa della Losanga (Renault).

Ecco cosa ha in serbo Waze

Le novità relative a Waze, però, non sono finite qui. A oggi, l’uso di quest’app su Android Auto patisce alcune limitazioni operative, in ragione del fatto che la stessa non supporta la ancor poco diffusa nuova interfaccia Coolwalk che Google sta distribuendo su Android Auto, e che permetterà di fare più cose assieme dalla stessa schermata (comprese le chiamate tramite WhatsApp).

Nelle scorse ore, alcuni utenti del sub Reddit dedicato ad Android Auto hanno segnalato d’aver visualizzato, aprendo Waze su Android Auto, l’avviso “Supporto della dashboard di Waze in arrivo“, in riferimento alla nuova interfaccia di Android Auto, che porterà in dote agli utenti l’uso di una più ampia dashboard.

Al momento, non ci sono indicazioni su quando Android Auto sbloccherà il nuovo design a tutti gli utenti, né è chiaro quando vi sarà il nuovo aggiornamento di Waze con le due novità che, combinate, però, consentiranno l’utilizzo in split-screen di Waze (ad esempio, con l’altra metà dello schermo magari usata per il player di Spotify).