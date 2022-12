Un paio di settimane fa l’app Spotify ha ottenuto il supporto per il lettore multimediale di Android 13, ma solo in versione beta. Ora la piattaforma di streaming musicale e non solo sta finalmente rilasciando questa novità per la versione stabile di Spotify.

Con l’ultima versione 8.7.92.521 dell’app Spotify tutti gli utenti del servizio riceveranno il supporto per il nuovo lettore multimediale.

Il lettore multimediale di Android 13 è disponibile per l’app stabile di Spotify

Il nuovo lettore multimediale introduce una serie di cambiamenti visivi nell’app Spotify, a partire dai pulsanti quadrati arrotondati per la riproduzione e la pausa, fino ai pulsanti “brano precedente” e “brano successivo” che sono posizionati su entrambe le estremità della barra di navigazione.

Per impostazione predefinita sono presenti i pulsanti per la riproduzione casuale e “Mi piace”, tuttavia è anche possibile aggiungere due pulsanti a propria scelta.

Durante la riproduzione di un podcast, i pulsanti precedente/successivo vengono sostituiti dai pulsanti Riavvolgi/Avanti di 15 secondi, inoltre i pulsanti per la riproduzione casuale e per mettere “Mi Piace” vengono rimpiazzati con i pulsanti per accelerare la riproduzione e aggiungere il podcast alla propria libreria.

A quanto pare l’interfaccia One UI 5.0 degli smartphone Samsung Galaxy non utilizza ancora il nuovo design del lettore multimediale.

Come altre app quali YouTube, YouTube Music, Google Podcasts e altre, anche Spotify si sta adeguando al linguaggio di design di Android 13.

