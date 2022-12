Tra le molte nuove funzionalità di Android 13 c’è anche un selettore multimediale più rispettoso della privacy che offre agli utenti la possibilità di fornire alle app l’accesso solo a immagini e video selezionati anziché all’intera libreria.

Google Voice è stata tra le prime app a sfruttare il nuovo selettore multimediale di Android 13, mentre altre app si affidavano ancora alla vecchia soluzione integrata, ma Google ora sta lanciando un aggiornamento che lo rende disponibili con molte più app.

Il selettore multimediale di Android 13 inizia a diffondersi in più app

Il nuovo selettore multimediale di Android 13 apparirà automaticamente quando l’utente deve selezionare una foto o un video. Al momento la nuova implementazione è disponibile in varie app tra le quali Google Chat, Keep, Twitter, Slack, Messaggi e Instagram, indipendentemente dalla versione di Android in esecuzione sul dispositivo.

Attualmente l’implementazione non sembra essere stata perfezionata, poiché in alcune app come Twitter e Instagram il nuovo selettore non è subito visibile ed è necessario toccare l’opzione “altro” in fondo al menu per accedervi.

Questa novità sembra essere parte di un test lato server limitato e dovrebbe apparire automaticamente su più dispositivi Android col passare del tempo.

Leggi anche: Ecco le novità nascoste di Android 13 QPR2 Beta 1