Qualche giorno fa Google ha rilasciato la seconda versione beta trimestrale di Android 13 che ha introdotto una serie di novità come nuove animazioni del lettore multimediale, la possibilità di registrazione una parte dello schermo e un nuovo tema Material You chiamato Monochromatic.

La prima beta trimestrale introduce anche una lieve ma efficace cambiamento visivo per il gesto di navigazione all’indietro.

Google migliora l’indicatore per il gesto “indietro” in Android 13 QPR2 Beta 1

Il senior editor Mishaal Rahman ha notato che quando si scorre dal bordo destro dello schermo per tornare indietro viene mostrato un nuovo indicatore visivo che consiste in un contorno circolare per l’indicatore della freccia che si abbina ai colori predominanti nello sfondo sfruttando le potenzialità del tema dinamico. Ecco la nuova implementazione in azione.

I mentioned this in my blog post last week, but I've now got it enabled: Here's a look at the new back gesture design in Android 13! As you can see, the back arrow is now surrounded by a bubble (that supports dynamic theming). pic.twitter.com/hOFMt714Dc — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 14, 2022

Purtroppo questo nuovo elemento di design non è facilmente accessibile in quanto gli utenti della versione beta QPR2 devono scovare il relativo flag per attivarlo.

Rahman raccomanda di non confondere questo leggero cambiamento visivo con il gesto predittivo all’indietro in arrivo su Android 14 e disponibile anche su Android 13 come opzione per gli sviluppatori.

L’editor ipotizza che Google potrebbe combinare la funzione di navigazione predittiva all’indietro di Android 14 con il nuovo indicatore visivo circolare di cui stiamo parlando per creare un’esperienza utente complessivamente rinnovata.

Leggi anche: Ecco le novità nascoste di Android 13 QPR2 Beta 1