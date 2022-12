Oggi Samsung ha lanciato un nuovo smartphone economico della serie M che offre alcune specifiche interessanti a un prezzo più che abbordabile.

Samsung Galaxy M04 presenta un design simile a Samsung Galaxy M13 e offre un display da 6,5 ​​pollici, una capiente batteria da 5000 mAh, una fotocamera principale da 13 MP, fino a 128 GB di spazio di archiviazione espandibile e molto altro.

Specifiche dello smartphone Samsung Galaxy M04

Samsung Galaxy M04 è dotato di un display da 6,4 pollici con risoluzione HD+ con un notch a goccia che alloggia la fotocamera frontale.

Il dispositivo è trainato dal chipset MediaTek MT6765 abbinato a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna, 4 dei quali possono essere utilizzati come RAM virtuale aggiuntiva per migliorare le prestazioni in caso di necessità.

La fotocamera posteriore di Samsung Galaxy M04 è composta da un sensore principale da 13 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel, mentre per i selfie e le videochiamate è disponibile l’obiettivo frontale da 5 MP.

Il nuovo smartphone Samsung è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta una ricarica fino a 15 W, tuttavia non è confermato se l’azienda include o meno il caricabatterie nella confezione.

Samsung Galaxy M04 viene fornito con l’interfaccia proprietaria OneUI 4.1 basata su Android 12 e la promessa che il dispositivo riceverà due anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo.

Disponibilità e prezzi dello smartphone Samsung Galaxy M04

Samsung Galaxy M04 sarà disponibile su Amazon India dal 16 dicembre nei tre colori oro, verde menta, bianco e blu e in un’unica configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 8.499 rupie, corrispondenti a circa 98 euro.

Il colosso sudcoreano sta tuttavia pubblicizzando un’altra variante con 128 GB di spazio di archiviazione che potrebbe diventare disponibile a breve.

