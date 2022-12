Google Pixel 7 continua a scendere di prezzo su Amazon ed è acquistabile al minimo per quanto concerne il noto sito di e-commerce. L’offerta riguarda le colorazioni Verde cedro e Bianco ghiaccio: andiamo a scoprirla.

Lo sbarco su Amazon di Google Pixel 7 è stata una bella svolta per gli utenti che desiderano acquistare uno smartphone della serie Pixel: mentre la cifra richiesta sul sito ufficiale continua a rimanere stabile, su Amazon lo smartphone sta lentamente scendendo di prezzo. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il dispositivo viene proposto in offerta a 609,62 euro, con un ribasso di circa 40 euro rispetto al prezzo consigliato da Google di 649 euro. Non si tratta di una svendita totale, ma comunque di un prezzo davvero interessante se consideriamo che l’uscita sul mercato di Google Pixel 7 non è poi così distante: lo smartphone è stato lanciato solo a metà ottobre, meno di due mesi fa.

Come probabilmente saprete, il nuovo Pixel compatto offre quasi lo stesso hardware del fratello maggiore, con qualche eccezione nelle dimensioni (ovviamente), nel comparto fotografico e nei mAh: a bordo abbiamo un display gOLED da 6,32 pollici a risoluzione Full-HD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, il SoC Google Tensor di seconda generazione affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, connettività 5G dual SIM e Wi-Fi 6, certificazione IP68 e batteria da 4355 mAh con ricarica rapida cablata da 20 W e ricarica wireless. Pixel 7 Pro offre uno schermo più grande (6,7 pollici), 12 GB di RAM, un sensore tele da 48 MP con zoom ottico 5x in più e una batteria da 5000 mAh.

Google Pixel 7 è disponibile su Amazon al prezzo in offerta di 609,62 euro nelle colorazioni Verde cedro e Bianco ghiaccio, ma vi conviene fare in fretta se volete portarvene a casa uno in tempo per i regali di Natale. Prezzo niente male anche per il fratello maggiore Google Pixel 7 Pro, proposto a 832,44 euro (anziché 899 euro) nella colorazione Bianco ghiaccio. Vi lasciamo ai link diretti per l’acquisto: se siete indecisi potete sempre dare uno sguardo alle nostre recensioni.

