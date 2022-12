Neanche oggi Samsung ha deciso di prendersi un giorno di pausa: il produttore sud-coreano sta distribuendo nuovi aggiornamenti software per alcuni suoi smartphone Android. Oggi è il turno di Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy A90 5G, che ricevono nuove patch di sicurezza, ma anche di Samsung Galaxy A32 5G, che accoglie Android 13 e la One UI 5.0. Scopriamo tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy A90 5G

Partiamo da Samsung Galaxy Z Fold4, smartphone pieghevole che ha già ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 e One UI 5 nelle scorse settimane. A partire dagli Stati Uniti sono in rollout le patch di sicurezza di dicembre 2022, che hanno fatto il loro debutto sulla serie Galaxy S20. Presentate poche ore fa, vanno a correggere più di 90 vulnerabilità, molte delle quali comuni a (quasi) tutti i dispositivi Android. In distribuzione negli Stati Uniti c’è il firmware F936U1UEU1BVKB, dal peso di poco più di 400 MB. Siamo sicuri che nel giro di qualche giorno le correzioni di sicurezza arriveranno anche in Europa e in Italia.

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A90 5G, che sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2022 con il firmware A908BXXS5EVK4. Purtroppo, per lui niente update ad Android 13.

Novità aggiornamento Android 13 Samsung Galaxy A32 5G

Aggiornamento più interessante è in distribuzione su Samsung Galaxy A32 5G. Lo smartphone sta accogliendo Android 13 e la One UI 5.0: in rollout in Italia e in diversi altri Paesi europei (e non solo) il firmware A326BXXU4CVK5 insieme alle patch di sicurezza di novembre 2022.

Oltre alle correzioni alle numerose vulnerabilità del mese, Galaxy A32 5G accoglie le tante novità dell’ultima release del robottino, come le nuove possibilità di personalizzazione (con temi dinamici con tavolozze dei colori più complete e icone più ampie), le nuove animazioni e gli effetti di transizione, i nuovi effetti di sfocatura, i nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), le nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, le schermate del chiamante personalizzabili, le routine più avanzate, la Modalità Sonno, la possibilità di impilare i widget, le nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso, il nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, le novità per l’app Fotocamera (filigrane e non solo) e la Galleria, le notifiche più ampie, il nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e così via.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy A32 5G e Galaxy A90 5G

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non essere ancora arrivati su tutti gli smartphone italiani. Per controllare la disponibilità degli update sul vostro Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy A32 5G e Galaxy A90 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Nel caso non siate riusciti a trovare l’aggiornamento desiderato, vi consigliamo di ritentare dopo qualche ora.

