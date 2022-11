Il supporto alla One UI 5 e ad Android 13 è già arrivato le scorse settimane, ma oggi Keys Cafe si aggiorna con un paio di ulteriori novità. Il modulo di Samsung Good Lock allarga il supporto alle emoji e introduce una nuova tastiera pensata per chi si “diletta” spesso coi calcoli matematici. Vediamo di che si tratta.

Keys Cafe si aggiorna alla versione 1.0.05.94 con nuove emoji e tastiera MathxChem

I primi aggiornamenti per i moduli di Good Lock con supporto alla One UI 5 sono arrivati il mese scorso, praticamente in concomitanza con il rilascio dell’update ad Android 13 della serie Samsung Galaxy S22. In queste settimane sono stati tanti i dispositivi del produttore a ricevere la più recente versione della One UI (Samsung sembra voler chiudere la questione entro fine anno), ma gli sviluppatori dietro le varie app non sono rimasti con le mani in mano: è in distribuzione l’aggiornamento di Keys Cafe alla versione 1.0.05.94 che introduce il supporto alle emoji della One UI 5 e a una nuova tastiera, denominata MathxChem.

Per chi non lo conoscesse, Keys Cafe è un modulo Good Lock che permette di personalizzare a piacimento la tastiera Samsung, con tasti completamente modificabili (dimensione, posizione, colori e non solo). Con la MathxChem Keyboard aggiunta al layout dei simboli, è ora più semplice e immediato risolvere equazioni sulla tastiera stessa, senza dover andare a modificare manualmente layout o funzioni. Può rivelarsi molto utile per coloro che si dedicano regolarmente alla risoluzione di formule di matematica e chimica. Per avere accesso ai simboli basta attivare “MathxChem Keyboard” all’interno della sezione dedicata alla creazione della tastiera.

Come aggiornare Keys Cafe

L’aggiornamento a Keys Cafe 1.0.05.94 necessita un download di quasi 68 MB attraverso il Galaxy Store. La nuova versione è già in distribuzione nel momento in cui stiamo scrivendo, quindi potreste già riuscire a trovarla recandovi sullo store digitale di Samsung. Potete accedere agli aggiornamenti aprendo l’app e cliccando su “Menu > Aggiornamenti” oppure passando per la scorciatoia “Aggiorna applicazioni“, accessibile tenendo premuto sull’icona del Galaxy Store.

