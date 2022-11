Il giorno è arrivato, oggi è il venerdì nero e molti di voi staranno già spulciando i vari store online in cerca delle migliori offerte (perché fare fatica? iscrivetevi al nostro canale Telegram delle offerte, facciamo noi il lavoro sporco per voi!). Se siete alla ricerca di un top di gamma di qualità, ecco l’offerta che fa per voi.

Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta a 899 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra non ha bisogno di presentazioni, nonostante non sia tra i più recenti flagship sul mercato, di sicuro non ha nulla da invidiare alle controparti di altri marchi, anzi.

Oggi potete portarvi a casa questo gioiellino ad un prezzo molto, molto allettante, il dispositivo è infatti in offerta in occasione del Black Friday al prezzo di 899 euro. Potete acquistarlo su due store differenti, Amazon e Unieuro, ma prestate attenzione alle differenze:

su Amazon è in offerta (venduta e spedita dal colosso) la versione spagnola del dispositivo in colorazione bianca, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che però non è attualmente disponibile, ma comunque ordinabile.

Sul sito Unieuro invece, viene proposta la versione Phantom Black con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, con spedizione a domicilio gratuita.

Dunque che cosa state aspettando? Scegliete la versione che preferite e dirigetevi sul relativo store seguendo i link qui sotto.

Acquista Samsung Galaxy S22 Ultra in colorazione bianca, 8 GB RAM, 256 GB ROM su Amazon al costo di 899 euro

Acquista Samsung Galaxy S22 Ultra in colorazione nera, 12 GB RAM, 128 GB ROM su Unieuro al costo di 839 euro

