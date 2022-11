Dopo una lunga attesa, allietata comunque da migliaia di prodotti in offerta, è finalmente arrivato il Black Friday, la giornata più attesa dagli appassionati di shopping e da chi aspetta questo momento per sfruttare le promozioni messe in campo da tantissimi produttori per risparmiare sui dispositivi più interessanti. Tra le più attese, almeno per quanto riguarda la smart home, ci sono indubbiamente le offerte di Dreame, compagnia specializzata in prodotti per la pulizia della casa.

Vi abbiamo già presentato in maniera dettagliata i due modelli di punta, vale a dire DreameBot L10s Ultra, in offerta su Amazon a 949 euro invece di 1.199 euro e di Dreame H12, disponibile su Amazon a 349 euro invece di 429 euro. Ci sono però numerosi altri prodotti in promozione, ideali per chi ha un budget più contenuto o sta cercando altre tipologie di prodotti, come ad esempio gli aspirapolvere cordless.

Vediamo dunque di riassumere quali sono i prodotti in promozione su Amazon in queste ore, con i prezzi che sono confermati fino al Cyber Monday, che ricorre il 28 novembre.

Le offerte Dreame per il Black Friday

Dreame D9 Max

Perfetto per chi si avvicina per la prima volta al mondo degli aspirapolvere robot, DreameBot D9 Max è dotato di elevata potenza di aspirazione (4.000 Pa), batteria da 5.200 mAh per pulire fino a 250 metri quadri, e navigazione laser accurata e veloce. È compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

In occasione del Black Friday è in offerta su Amazon a 229 euro invece di 359,99 euro

DreameBot L10s Pro

Decisamente più evoluto DreameBot L10s Pro, che può contare su una grande potenza di aspirazione, ben 5.300 Pa, dispone di navigazione 3D personalizzabile tramite companion app e comandi vocali, e autonomia superiore a due ore e mezza grazie all batteria da 5.200 mAh. È dotato di due moci rotanti per la pulizia del pavimento, che si alzano per evitare i tappeti.

Durante il Black Friday è scontato su Amazon a 459 euro invece di 599 euro. Qui trovate la nostra recensione.

DreameBot D10 Plus

Per i più pigri, o per gli smemorati che non ricordano di svuotare il raccoglitore della polvere, DreameBot D10 Plus è la soluzione perfetta. Dispone di una base di svuotamento con un sacchetto che può essere sostituito una volta al mese. La batteria gli permette di lavorare per più di tre ore e la potenza di aspirazione raggiunge i 4.00o Pa. È dotato di laser per destreggiarsi agilmente in casa.

Fino al 28 novembre è in promozione su Amazon a 349 euro invece di 399 euro. Qui trovate la nostra recensione.

DreameBot W10 Pro

È stato il primo robot Dreame a utilizzare i moci rotanti per migliorare la pulizia del pavimento. È dotato di una base con contenitori per l’acqua pulita e quella sporca così da risciacquare i moci al termine della pulizia. È dotato di navigazione laser con rilevamento degli ostacoli imprevisti e di un sistema di asciugatura e sterilizzazione dei panni per il lavaggio.

Lo trovate in offerta su Amazon a 899,99 euro invece di 929 euro

DreameBot Z10 Pro

Tra i primi a offrire una stazione di svuotamento automatica, DreameBot Z10 Pro è tuttora una scelta molto valida, con la capacità di rilevare ed evitare gli ostacoli, grazie a un sistema 3D, e una potenza di aspirazione di 4.000 Pa. Può pulire oltre 200 metri quadri senza ricarica e si controlla anche con i comandi vocali, tramite Alexa e Google Assistant.

È scontato, per il Black Friday su Amazon, a 424,99 euro invece di 499 euro. Qui trovate la nostra recensione.

Dreame T30

Chiudiamo con Dreame T30, un ottimo aspirapolvere cordless, ricco di accessori e dotato di schermo LED che mostra la carica residua e numerose altre informazioni utili. La potenza di aspirazione è di ben 27.000 Pa e la batteria permette di raggiungere i 90 minuti di utilizzo. La spazzola ha un design che limita l’aggrovigliamento di peli e capelli.

Per il Black Friday è in offerta su Amazon a 379,99 euro invece di 459,99 euro

Informazione Pubblicitaria