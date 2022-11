Stavate aspettando il Black Friday per fare il grande passo e acquistare un aspirapolvere robot evoluto, in grado di tenere pulita la vostra casa anche quando non ci siete? L’attesa è stata ripagata, perché parte proprio oggi la promozione di Dreametech, uno dei maggiori produttori di robot aspirapolvere al mondo, che lancia una grande promozione su DreameBot L10s Ultra, il fiore all’occhiello del brand, ricco di tecnologia e di soluzioni pensate per ridurre ai minimi termini l’intervento dell’utente.

DreameBot L10s Ultra in offerta

DreameBot L10 Ultra è la perfetta combinazione delle migliori tecnologie in questo campo, come lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, la pulizia autonoma dei moci rotanti e la navigazione intelligente con la capacità di evitare anche gli ostacoli imprevisti.

Impossibile trovare sul mercato un robot altrettanto evoluto, vista l’enorme quantità di tecnologia a bordo. Al posto di una semplice base di ricarica troviamo una stazione evoluta che si occupa di tutte le necessità del robot, per fare in modo che possa portare a termine il proprio compito senza che ci sia alcun bisogno dell’intervento umano, almeno per qualche giorno.

Imposta e dimentica, questa è la filosofia alla base del funzionamento di DreameBot L10s Ultra, che si prenderà cura della vostra casa risultando un aiuto impareggiabile, soprattutto se avete animali e bambini in casa, un binomio non sempre facile da gestire. Nella base di ricarica troviamo lo spazio per un sacchetto da 3 litri, in grado di contenere la polvere di almeno un mese, facendovi dimenticare anche questa incombenza: non appena il robot ha terminato le pulizie e torna alla base, l’aspirapolvere presente nella stazione base raccoglierà lo sporco presente nel serbatoio sul robot, convogliandolo nel sacchetto da sostituire a intervalli regolari.

La dotazione è completata da un contenitore per l’acqua pulita e uno per quella sporca. Il primo serve per riempire il serbatoio del robot, permettendogli così di lavare il pavimento attraverso i due moci rotanti che vengono premuti sul pavimento, al fine di rimuovere anche le macchie più ostinate e per pulire i panni sulla base. Il secondo serbatoio è destinato a raccogliere l’acqua sporca utilizzata per lavare i due panni, per assicurare il massimo dell’igiene. E al termine della pulizia i panni vengono lavati e asciugati con aria calda, per evitare la formazione di cattivi odori e la proliferazione di batteri.

Va inoltre detto che a ogni riempimento del serbatoio interno viene aggiunta anche la soluzione detergente, posta in un apposito contenitore nella base, per garantire una pulizia profonda che i modelli della concorrenza possono solo sognare.

L’utente dovrà solo preoccuparsi di mantenere sempre pieno il contenitore dell’acqua pulita e di svuotare regolarmente quello dell’acqua sporca per evitare la formazione di cattivi odori e muffe. E se ci sono tappeti sul pavimento? Nessun problema, non dovrete rimuovere i due moci per evitare di bagnare i tappeti perché sarà il robot a rialzarli di quel tanto che basta per non combinare guai. Allo stesso modo, al termine della pulizia, i due panni verranno rialzati per non bagnare e rischiare di sporcare il pavimento già pulito.

Con tutto questo ben di Dio c’è il rischio che passi inosservato il sistema di navigazione, uno dei più evoluti mai visti finora. Oltre al sistema laser che permette di identificare pareti e mobili, DreameBot L10s Ultra integra una telecamera frontale dalle molteplici funzionalità. La più utile, almeno per le funzioni del robot, è quella di identificare eventuali oggetti dimenticati sul pavimento, come calzini, cavi, ciabatte o animali. Invece di passarci sopra, col rischio di aspirarli e bloccarsi o danneggiarsi. il robot è in grado di evitare gli ostacoli e continuare a svolgere il proprio compito, senza alcuna incertezza.

La seconda funzione è molto interessante perché permette di essere in casa anche quando siete al lavoro: potete infatti utilizzare la telecamera per vedere quello che vede il robot, registrando filmati e scattando foto, ma anche parlando con chi è in casa, magari bambini o anziani, in maniera molto semplice ed efficace.

Il cuore del sistema di controllo è ovviamente la companion app da installare su un dispositivo Android o iOS, così da poter salvare la mappa acquisita, anche in 3D e relativa a diversi livelli, selezionare la sequenza di pulizia, pianificare la pulizia di determinati ambienti in determinati giorni, e avere sempre sotto controllo ogni operazione effettuata.

In occasione del Black Friday potete portarvi a casa DreameBot L10s Ultra (qui trovate la nostra recensione completa) con uno sconto di ben 250 euro sul prezzo di listino: 949 euro invece di 1.199 euro, davvero un ottimo risparmio. Qui sotto trovate il link per l’acquisto su Amazon, mentre a questo indirizzo trovate una selezione dei dispositivi Dreametech in offerta per questo Black Friday.

