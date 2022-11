Samsung Galaxy S10 è stato il primo smartphone dell’azienda a offrire un lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display, ma le sue prestazioni non erano molto affidabili. Samsung ha migliorato questo aspetto su Galaxy S21 adottando il sensore di seconda generazione di Qualcomm. Ora sembra che il prossimo smartphone di fascia alta di Samsung offrirà un lettore di impronte digitali ancora migliore.

Secondo le ultime voci di corridoio Samsung Galaxy S23 potrebbe inoltre offrire messaggistica di emergenza satellitare.

Samsung Galaxy S23 adotterebbe uno scanner di impronte digitali Qualcomm di nuova generazione

Secondo alcune indiscrezioni trapelate su Twitter, la serie Samsung Galaxy S23 sarà dotata del lettore di impronte digitali ultrasonico di terza generazione di Qualcomm, tuttavia non è chiaro se si tratterà dello stesso sensore 3D Sonic Max che ha debuttato all’inizio di quest’anno e attualmente il lettore di impronte digitali più avanzato al mondo.

Il sensore Qualcomm 3D Sonic Max ha una superficie di 20 mm x 30 mm, quasi 10 volte la dimensione dello scanner 3D Sonic Gen 2 utilizzato nel Galaxy S21 Ultra e nel Galaxy S22 Ultra.

Il nuovo sensore offre una precisione cinque volte migliore rispetto al predecessore e può ospitare due dita contemporaneamente per una maggiore sicurezza, inoltre supporta anche la registrazione delle impronte digitali con un tocco.

Samsung Galaxy S23 potrebbe offrire messaggistica di emergenza satellitare

Alcuni mesi fa Apple ha introdotto una funzionalità rivoluzionaria con la serie iPhone 14. I nuovi smartphone dell’azienda possono connettersi ai satelliti in orbita terrestre bassa sparsi in tutto il mondo per le comunicazioni di emergenza.

Ora sembra che anche Samsung sia pronta a introdurre una funzionalità simile nei suoi prossimi smartphone di fascia alta della serie Galaxy S23.

Secondo un nuovo rapporto di ETNews Samsung starebbe lavorando con Iridium Communications per portare una sistema di comunicazione satellitare su Galaxy S23. L’indiscrezione è stata riportata anche dal noto informatore Ice Universe.

Iridium fornisce servizi di chiamata vocale e comunicazione dati attraverso 66 satelliti in orbita bassa e secondo quanto riferito Samsung ha collaborato con l’azienda per due anni per portare la funzionalità sugli smartphone.

Il rapporto afferma che Samsung sta lavorando per consentire la condivisione di messaggi di testo e immagini a bassa risoluzione attraverso le comunicazioni satellitari su Galaxy S23.

Nel frattempo Apple sta lavorando con Globalstar per portare la connettività satellitare su iPhone 14.

