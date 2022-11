Google sta continuando a migliorare l’esperienza Android sui tablet che offrono schermi più grandi rispetto agli smartphone. L’ultimo sforzo dell’azienda si può notare nella sua cruciale App Google che ora adotta un binario di navigazione sui tablet, in modo da guadagnare spazio utile in verticale quando il dispositivo è tenuto in posizione orizzontale.

L’App Google introduce un binario di navigazione sui tablet Android

L’ultima versione beta 13.46 dell’App Google introduce un sottile binario di navigazione al posto della barra inferiore con le tre schede Discover, Cerca e Raccolte che ora è posizionata lungo il lato sinistro.

Questa soluzione consente di vedere un po’ di più del feed di Discover e dei risultati della Ricerca Google, inoltre le tre schede ora sono situate all’incirca dove l’utente tipicamente posiziona il ​​pollice, invece di essere in alto, in basso o al centro, quindi dovrebbero essere accessibili con maggiore comodità rispetto a prima. Qui sotto potete vedere le due implementazioni a confronto.

Tuttavia non si vede ancora traccia del più recente design Material You, in quanto le icone delle tre schede nella barra laterale non utilizzano un indicatore a forma di pillola, inoltre la scheda corrente è evidenziata in blu invece che in grigio.

L’implementazione promette bene, ma sembra ancora alle fasi iniziali e richiede ulteriori modifiche e ottimizzazioni dell’interfaccia utente e qualche aggiustamento che probabilmente vedremo nelle versioni future dell’app.

Da non perdere:Â I migliori tablet Android, ecco la classifica di Novembre 2022