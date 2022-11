La settimana del Black Friday Amazon non conosce pause e prosegue con le offerte sugli smartphone Android. Tra gli scaffali virtuali spiccano anche due dispositivi a marchio Xiaomi, da considerare se state cercando uno smartphone non troppo ingombrante, con buone specifiche e un prezzo di vendita (soprattutto in questi giorni) interessante: stiamo parlando di Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, in sconto su Amazon.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X tra le offerte Amazon del Black Friday da non perdere

Il Black Friday di Amazon prosegue e mette a disposizione offerte su tantissimi prodotti, tech e non. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android potreste considerare le proposte riguardanti Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, dato che prevedono un ribasso di 200 euro rispetto al prezzo iniziale. Si tratta di due dispositivi simili sotto alcuni aspetti.

Xiaomi 12 offre uno schermo OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e da 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP (con 123° di FoV) e sensore da 5 MP dedicato allo zoom 2x e agli scatti macro, sensore per i selfie da 32 MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W.

Anche Xiaomi 12X dispone di uno schermo OLED da 6,28 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, ma il cuore cambia: a bordo abbiamo infatti il SoC Qualcomm Snapdragon 870, sempre affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico è lo stesso del fratello maggiore (50+13+5 MP e 32 MP per i selfie), così come la batteria da 4500 mAh, anche qui con supporto alla ricarica rapida da 67 W (con cavo) o da 50 W (wireless).

Xiaomi 12 è stato lanciato in Italia nel mese di marzo 2022 al prezzo consigliato di 799,90 euro per la versione 8-128 GB, ma in questo momento potete portarvelo a casa con 200 euro di sconto a 599,90 euro nelle colorazioni Blue, Gray e Purple. Xiaomi 12X ha debuttato nello stesso periodo al prezzo consigliato di 699,90 euro (8-256 GB), ma ora potete acquistarlo con gli stessi 200 euro di sconto a 499,90 euro, sempre nelle versioni Blue, Gray e Purple.

Acquista Xiaomi 12 in offerta su Amazon

Acquista Xiaomi 12X in offerta su Amazon

Per altre offerte sugli smartphone Android potete seguire questo link, mentre qui sotto avete a disposizione le nostre pagine dedicate che racchiudono le migliori proposte di questo Black Friday 2022 suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per restare aggiornati su tutte le occasioni più succose del momento.

Offerte per categoria

Leggi anche: Recensione Xiaomi 12X e 12