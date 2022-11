Chi acquista uno smartphone della serie Google Pixel lo fa probabilmente anche perché desidera beneficiare dell’esperienza Google e ciò include la disponibilità degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View ma qualcuno potrebbe essere ugualmente interessato al modding e alle varie ROM personalizzate, come ad esempio la Paranoid Android.

Ebbene, il team di sviluppatori di Paranoid Android ha rilasciato la prima versione di Android 13 per gli smartphone della serie Google Pixel 7, ancora in versione beta ma che ad ogni modo non dovrebbe presentare bug particolarmente fastidiosi.

Paranoid Android Topaz Beta 1 con Android 13 su Google Pixel 7

Stando a quanto ha reso noto lo sviluppatore, questa prima build beta supporta anche lo sblocco facciale e una serie di funzionalità esclusive della gamma Google Pixel.

Nelle scorse ore è stata rilasciata anche la seconda beta di Paranoid Android Topaz per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, build che risolve alcuni bug (come quello dei crash e riavvii del device o quello del surriscaldamento) e introduce il supporto a Face Unlock e agli aggiornamenti OTA.

Per Nothing Phone 1, invece, nelle scorse ore è stata rilasciata la terza beta, con la quale vengono introdotti il supporto a Face Unlock, il miglioramento della vibrazione, del tempo di avvio e della luminosità automatica e la risoluzione di qualche bug (come quelli relativi al display, al Bluetooth e alla velocità di ricarica).

Come scaricare la custom ROM

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare Paranoid Android Topaz per uno di questi smartphone, non dovete fare altro che sfruttare i seguenti link, che vi porteranno nella pagina dedicata:

Ricordiamo che l’installazione di ROM custom e le varie operazioni di modding rischiano di causare danneggiamenti del device per i quali la garanzia del produttore potrebbe essere esclusa.