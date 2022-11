Seguendo la progressione numerica le voci di corridoio identificano la prossima gamma di smartphone di punta del colosso cinese con Xiaomi 13, ma secondo quanto emerso oggi la società avrebbe deciso di passare direttamente a Xiaomi 14.

Sul social cinese Weibo sta circolando l’immagine di uno scatolone che contiene varie confezioni apparentemente di Xiaomi 14.

Inoltre su Weibo sta serpeggiando un’altra immagine che rivela le specifiche chiave del presunto Xiaomi 14 che sarebbe identificato dal numero di modello ” 2211133C”.

L’immagine rivela che il dispositivo è basato sul SoC Snapdragon 8 Gen 2 e include 12 GB di RAM e che sta eseguendo Android 13 con la MIUI 14.0.2.0 e la patch di sicurezza di ottobre.

Xiaomi 13 potrebbe essere saltato per motivi legati alla superstizione

Al momento l’autenticità delle immagini non è stata confermata, quindi le informazioni in esse contenute sono da prendere con le pinze, tuttavia non si può escludere che Xiaomi possa saltare il numero “13” per le sue ammiraglie, poiché è considerato un numero di cattivo auspicio in alcuni paesi. Google non si è posta il problema avendo rilasciato Android 13.

È probabile che l’azienda confermerà la data di lancio dei suoi prossimi smartphone di punta la prossima settimana. La gamma dovrebbe includere due dispositivi, uno con display da 6,26 pollici e l’altro con uno schermo da 6,7 ​​pollici.

Secondo un recente rapporto l’azienda avrebbe già iniziato i test interni di MIUI 14 per i prossimi flagship, quindi potrebbero arrivare presto sul mercato globale.

