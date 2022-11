Realme anticipa tutti lanciato, già da oggi, le sue offerte per il Black Friday con tanti sconti su smartphone e altri dispositivi dell’ecosistema del brand. Per gli utenti ci sarà la possibilità di risparmiare fino al 40% scegliendo uno dei prodotti Realme durante il periodo di Black Friday che si estenderà fino alla fine del mese di novembre. Gli sconti proposti saranno disponibili sullo store ufficiale di Realme oltre che su alcuni store partner come Unieuro e Amazon. Ecco tutti i dettagli sulle offerte del Black Friday di Realme:

Partono le offerte del Black Friday di Realme: sconti fino al 40% su tantissimi prodotti

Prendono il via le offerte del Black Friday di Realme che fino alla fine del mese di novembre propone diversi sconti sulla sua gamma di smartphone oltre che su altri prodotti del suo ecosistema (tablet, cuffie true wireless e notebook). Le occasioni per un buon affare sono davvero numerose a partire dalla possibilità di acquistare a prezzo scontato il nuovo Realme 10. Lo smartphone, appena presentato, è già in offerta a 229,99 euro invece di 279,99 euro da Unieuro.

Da segnalare, inoltre, le offerte dedicata alla serie GT e, in particolare, agli smartphone GT 2 Pro (con Snapdragon 8 Gen 1), GT 2 (con Snapdragon 888) e GT Neo 3 (con MediaTek Dimensity 8100). Ecco le offerte disponibili:

GT 2 Pro 12+256 GB in offerta a 699,99 euro anziché 849,99 euro

in offerta a anziché 849,99 euro GT 2 Pro 8+128 GB in offerta a 549,99 euro anziché 749,99 euro

in offerta a anziché 749,99 euro GT 2 12+256 GB in offerta a 499,99 euro anziché 599,99 euro

in offerta a anziché 599,99 euro GT 2 8+128 GB in offerta a 399,99 euro anziché 549,99 euro

in offerta a anziché 549,99 euro GT Neo 3 150W in offerta a 549,99 euro anziché 699,99 euro

in offerta a anziché 699,99 euro GT Neo 3 80W in offerta a 449,99 euro anziché 599,99 euro

Da notare, inoltre, che Realme include tra le offerte del Black Friday anche la gamma di smartphone economici Narzo 50 con le seguenti offerte:

Narzo 50i Prime in offerta a 98,99 euro anziché 139,99 euro

in offerta a anziché 139,99 euro Narzo 50A Prime in offerta a 128,99 euro anziché 169,99 euro

in offerta a anziché 169,99 euro Narzo 50 in offerta a 159,99 euro anziché 219,99 euro

in offerta a anziché 219,99 euro Narzo 50 5G in offerta a 179,99 euro anziché 259,99 euro

C’è spazio anche per varie offerte dedicate alla gamma Realme 9 come la possibilità di acquistare il Realme 9 Pro+ al prezzo scontato di 278,99 euro. Non mancano, inoltre, offerte dedicate all’ecosistema “AIoT” di casa Realme che propone i seguenti sconti:

Realme Pad 4+64 GB in offerta a 169,99 euro anziché 259,99 euro

in offerta a anziché 259,99 euro Realme Buds Air 3 Neo offerta a 29,99 euro anziché di 39,99 euro

offerta a anziché di 39,99 euro Realme Book Prime 8+512 GB in offerta a 599,99 euro anziché 999,99 euro

in offerta a anziché 999,99 euro Realme Book Prime16+512 GB in offerta a 849,99 euro anziché di 1099,99 euro

in offerta a anziché di 1099,99 euro Realme Watch 3 in offerta a 59,99 euro anziché 69,99 euro

Tutte le offerte proposte da Realme saranno disponibili tramite lo store ufficiale del brand oppure su Amazon. Potete utilizzare i link qui di seguito per accedere alle varie offerte proposte da Realme in occasione del Black Friday. Per quanto riguarda le offerte del Black Friday su Amazon, gli sconti partiranno dalla mezzanotte del 18 novembre con la partenza della “settimana del Black Friday”. Ecco i link:

