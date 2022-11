Secondo precedenti indiscrezioni Google starebbe preparando un nuovo smartphone da aggiungere alla gamma Pixel 7 che potrebbe chiamarsi Google Pixel 7a.

Secondo l’informatore Kuba Wojciechowski questo smartphone Google dovrebbe offrire caratteristiche da top di gamma a un prezzo contenuto, e oggi il leaker ha deciso andare a fondo nella questione esaminando l’ultima versione dell’app Google Fotocamera.

Google Pixel 7a potrebbe diventare un top di gamma a un prezzo da fascia media

Come si legge nel suo tweet, il leaker ha trovato un riferimento a “Lynx”, nome in codice del presunto Pixel 7a, che praticamente identifica ufficialmente il dispositivo come appartenente alla fascia media.

Pur non essendo un modello “Ultra” della serie Pixel 7, il dispositivo di fascia media in questione dovrebbe comunque offrire delle specifiche impressionanti.

Si parla infatti di un display OLED Full HD+ di Samsung con una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, un sensore fotografico principale Sony IMX787 e un obiettivo Sony IMX712 sul retro, inoltre il presunto Google Pixel 7a dovrebbe impiegare il chip Tensor G2.

Nel complesso Google Pixel 7a appare addirittura migliore di Google Pixel 7 lanciato solo a ottobre e se la società lo proponesse a un prezzo inferiore ai 500 dollari potrebbe diventare un vero bestseller.

