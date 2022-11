L’operatore telefonico Iliad ha diffuso i propri risultati finanziari del terzo trimestre 2022, evidenziando l’ennesimo trimestre in crescita e dichiarando di avere superato le 9 milioni e 300 mila utenze attive nel mercato mobile.

Nello specifico, il terzo trimestre del 2022 rappresenta per l’operatore il diciottesimo trimestre di crescita consecutivo, ottenuto grazie alle promesse di qualità, trasparenza e semplicità. La crescita di Iliad continua anche per quanto concerne la clientela di rete fissa, ottenendo 18000 mila nuovi utenti e portando le utenze attive complessive a 86000 mila in neppure 9 mesi.

Iliad diffonde i risultati finanziari del terzo trimestre 2022

Come anticipato in apertura, Iliad Italia ha diffuso i propri risultati finanziari del terzo trimestre 2022, tagliando il traguardo dei diciotto trimestri consecutivi al primo posto per il saldo positivo di utenti nel segmento mobile, segnando risultati aziendali di assoluto spessore, soprattutto se contestualizzati nell’attuale scenario macroeconomico.

Iliad ha inoltre superato quota 9 milioni e 300 mila utenze attive, mantenendo il trend di crescita della comunità di utenti che hanno scelto di aderire all’operatore che, ormai qualche anno fa, ha lanciato la rivoluzione nel mercato della telefonia italiana.

La crescita di Iliad è consistente sia nel mobile che nella rete fissa

Nell’ultimo trimestre, il numero di utenze mobili attive dell’operatore è aumentato di 261.000 unità, dato che riconferma Iliad al primo posto per la crescita netta delle utenze attive nel mercato mobile, ed evidenziando il fatto che la qualità e la trasparenza messe in campo convincono sempre più utenti a scegliere i suoi servizi.

La crescita di Iliad non si ferma al segmento mobile ma continua anche sulla rete fissa (fibra): negli ultimi tre mesi, altri 18.000 utenti hanno scelto la fibra dell’operatore, portando le utenze attive complessive a 86.000 in poco meno di nove mesi (cifra che rappresenta poco più del 2,2% del mercato FTTH), come evidenziato anche dall’ultimo osservatorio AGCOM (aggiornato al 30 giugno 2022).

Nuovi accordi e investimenti alla base di questi risultati

A contribuire a questa costante crescita, vi è un costante impegno da parte della stessa Iliad nel ricercare nuovi partner, nel siglare nuovi accordi e nel mettere a segno nuovi investimenti.

Nel mese di ottobre, infatti, l’azienda ha annunciato di aver siglato un accordo wholesale con Fastweb che, insieme a quello già attivo con Open Fiber e a quello firmato e in via di implementazione con FiberCop, porteranno l’operatore ad aumentare la copertura della propria fibra, arrivando ad oltre 10 milioni di unità immobiliari nel 2023.

Come detto, questi risultati sono il frutto anche degli investimenti sin qui realizzati e che, solo nei primi 9 mesi del 2022, hanno visto un valore complessivo superiore ai 300 milioni di euro (ai quali si aggiungono i 959 milioni di euro pagati nel mese di settembre per i diritti d’uso delle frequenze 5G, e in aumento dell’11,8% rispetto al terzo trimestre 2021).

Grazie a questi investimenti, inoltre, Iliad ha potuto festeggiare il traguardo dei 10.000 siti radio attivi in meno di cinque anni, un risultato estremamente soddisfacente per l’operatore, portato avanti in anni non facili anche dal punto di vista logistico e organizzativo, per i noti fattori esogeni legati a pandemia e restrizioni, oltre che difficoltà nelle supply-chain.

I risultati commerciali raggiunti nel mercato nell’ultimo trimestre, permettono all’operatore di arrivare ad un fatturato 679 milioni di euro, in crescita di più del 15% rispetto ai primi nove mesi del 2022, registrato nel settembre del 2022. Cresce di vari ordini di grandezza anche l’EBITDAaL (margine operativo lordo), che si attesta a 147 milioni di euro, rispetto ai 10 del mese di settembre. La crescita degli utenti che scelgono Iliad, oltre a portare all’aumento di fatturato ed EBITDAaL, permette anche di migliorare di oltre il 40% l’operating cash flow (comunque negativo per 155 milioni di euro, seppur nettamente migliorato rispetto al dato del terzo trimestre 2021 che parlava di 261 milioni di euro).

La crescita dell’operatore non si esaurisce al solo mercato italiano

Iliad sottolinea quanto questi risultati acquisiscano ancora più valore se letti alla luce del particolare contesto macroeconomico che fronteggiano le imprese italiane ed europee, in un periodo caratterizzato da un fortissimo aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.

Infine, Iliad conclude il comunicato stampa evidenziando il fatto che abbia registrato indicatori in crescita anche negli altri due Paesi dove opera, ovvero Francia e Polonia. Il gruppo ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un fatturato complessivo di 6 miliardi e 174 milioni, registrando un incremento del 9,6% rispetto allo stesso arco temporale dello scorso anno (di questi, 2,15 miliardi solo nell’ultimo trimestre, con un incremento del 12,5% rispetto al terzo trimestre del 2021). L’EBITDAaL di gruppo nei primi nove mesi arriva a 2 miliardi 421 milioni di euro, generando utili per oltre 750 milioni di euro.

