Dallo sbarco nel nostro Paese, la distribuzione dei prodotti dell’operatore Iliad ha subito una notevole crescita, gli utenti interessati hanno vari modi per acquistare una SIM dell’operatore grazie anche alle diverse SIMBOX sparse in diversi negozi fisici. Uno dei partner più di rilievo dell’operatore, di cui quest’ultimo detiene anche una quota del capitale sociale, è la nota catena di elettronica di consumo Unieuro, che per prima ha installato in diversi store fisici i corner dell’operatore. Ora grazie ad un nuovo accordo tra le parti, le SIM confezionate Iliad sono disponibili per l’acquisto anche sul sito ufficiale di Unieuro.

Iliad e Unieuro insieme anche nella vendita di SIM confezionate online

Le SIM confezionate Iliad non sono una novità, ma finora erano riservate al canale di vendita Iliad Express, ovvero il canale di vendita dell’operatore che permette di acquistare le SIM presso supermercati, ipermercati, negozi di elettronica e librerie; solitamente sono reperibili nelle sezioni dedicate alle gift card o alle ricariche, ed è possibile procedere all’acquisto senza necessità di effettuare l’attivazione della SIM, che avverrà in un secondo momento online sul sito dell’operatore.

Come detto dunque è ora possibile procedere all’acquisto di una di queste SIM anche tramite il sito internet di Unieuro, attraverso la pagina dedicata. Qualora foste interessati all’acquisto vi basta recarvi a questa pagina, il prezzo di 19,98 euro comprende il costo della SIM, il costo di attivazione, nonché il primo mese anticipato dell’offerta mobile; procedendo all’acquisto tramite il sito Unieuro e optando per la consegna a domicilio, dovrete pagare le spese di spedizione che ammontano a 4,99 euro (teoricamente azzerabili acquistando più prodotti e superando la soglia minima di 49 euro per beneficiare della spedizione gratuita), in alternativa potete scegliere il ritiro in negozio che non prevede costi aggiuntivi.

Acquistando la SIM con queste modalità l’utente otterrà l’offerta mobile Iliad Giga 120 che prevede, a fronte di un canone mensile di 9,99 euro, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 120 GB di traffico dati in 5G (aree di copertura e smartphone permettendo); l’offerta è attualmente limitata al canale di vendita in oggetto, dunque non attivabile in altri modi, ma la catena di elettronica precisa che l’utente avrà diritto all’offerta solo procedendo all’attivazione della SIM entro tre mesi dalla data di acquisto, superati i quali il cliente potrà scegliere se attivare un’altra offerta o effettuare il reso a Unieuro.

Contestualmente all’acquisto della SIM l’utente riceve un codice PIN necessario per procedere all’attivazione direttamente dalla pagina di supporto dedicata dell’operatore; qualora dunque l’acquisto fosse finalizzato ad un regalo, sarà necessario fornire anche il suddetto PIN alla persona che lo riceverà. Per attivare la SIM è necessario, oltre al PIN appena citato, il codice seriale ICCID di 19 cifre riportato sul retro della SIM stessa, procedendo con la registrazione online sarà sufficiente seguire le informazioni fornite dal sito Iliad per completare l’attivazione. Siete interessati all’acquisto di una SIM con l’offerta Iliad Giga 120 per voi o un vostro amico? Non vi resta che cliccare sul link sottostante per approdare direttamente alla pagina dedicata del sito Unieuro.

Acquista una SIM Iliad confezionata con Iliad Giga 120 sul sito Unieuro

