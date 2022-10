Negli ultimi mesi il costante aumento del prezzo del gas ha reso l’argomento dell’ottimizzazione dei consumi energetici molto popolare anche all’interno delle famiglie e non più una problematica prevalente per le aziende e in tanti guardano con preoccupazione alla stagione invernale che si avvicina a grandi passi.

Anche Iliad, che lo scorso anno ha avviato un’ambiziosa strategia per il clima, volta a ridurre l’impatto ambientale dell’intera struttura aziendale, ha deciso di provare a dare il proprio contributo per quanto riguarda la questione energetica.

E così nelle scorse ore Iliad ha presentato il Piano volontario di ottimizzazione energetica, ossia una serie di azioni e impegni che hanno come principale obiettivo quello di ridurre il peso energetico dell’azienda, contribuendo alla messa in sicurezza degli approvvigionamenti per il Paese.

Le iniziative di Iliad per ottimizzare i consumi di energia

Così come viene spiegato dall’operatore telefonico, il Piano di ottimizzazione energetica prevede una serie di azioni e impegni volti a ridurre i consumi senza determinare nessun impatto negativo per i suoi utenti.

In particolare, saranno tre le misure che Iliad attuerà per risparmiare energia:

switch-off notturno di alcune frequenze sulla rete mobile (soluzione che permetterà di ottenere riduzioni di consumo energetico tra il 5% e il 10% in ogni sito radio coinvolto senza alterare il servizio offerto agli utenti)

negli store verranno ridotti i periodi di tempo di accensione dell’illuminazione (sia interna che esterna) e delle Simbox al di fuori degli orari di apertura (a tal ultimo riguardo, a dire dell’operatore il consumo si ridurrà di oltre il 40%) mentre negli uffici verranno adottate politiche che spingano i dipendenti a ridurre i consumi

l’operatore provvederà a promuovere fra i dipendenti, i fornitori e gli utenti l’importanza dell’ottimizzazione dei consumi

Se siete curiosi di saperne di più, potete scaricare il Piano volontario di ottimizzazione energetica di Iliad seguendo questo link.

