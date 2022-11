Gli utenti meno esperti che si trovano a leggere notizie sul mondo Android si imbattono di tanto in tanto nel nome Google Play Services e potrebbero avere le idee un po’ confuse su cosa effettivamente quest’app faccia ogni giorno — e ogni istante — sul proprio dispositivo del robottino (con i servizi di Google a bordo, dunque il discorso non vale — ad esempio — per i Huawei con gli HMS). Proprio al fine di venire incontro a tutti gli utenti e di offrire, nel complesso, una maggiore trasparenza, il colosso di Mountain View ha deciso di arricchire la sezione delle impostazioni di Google Play Services di una voce nuova, che raccoglie e spiega tutti i servizi effettivamente gestiti.

“Tutti i servizi” di Google Play Services

Prima di entrare nei dettagli, è doverosa una precisazione: nel momento in cui scriviamo, la nuova sezione sembra mostrarsi soltanto sugli smartphone della serie Pixel aggiornati ad Android 13 (a proposito, non vi sarete mica persi le nostre recensioni di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro?); insomma la disponibilità è ancora limitata, ma è comunque un bel passo in avanti.

Se possedete un Pixel con Android 13, dunque, potete aprire le Impostazioni, entrare in App, nella sezione che raccoglie tutte le app e cercare Google Play Services. Una volta aperta la voce dedicata, vedrete la classica schermata con una piccola aggiunta in cima: subito sotto ai tasti per la disattivazione e per l’interruzione forzata dell’app, troverete “Tutti i servizi”. Una volta aperta tale nuova sezione, verrete accolti da una spiegazione introduttiva e da una lista comprensiva di tutte le capacità di Google Play Services con breve didascalia annessa. Tutto quanto riportato è vibile negli screenshot a fine articolo, intanto ecco le informazioni messe a disposizione da Big G.

Tutti i servizi – Google Play Services

“Google Play Services ti aiuta a rendere il tuo dispositivo più sicuro e affidabile. È una parta importante di molte delle funzionalità sul tuo dispositivo e non ha la stessa funzione dell’app Play Store.

Ricorda che disattivare Google Play Services può incidere sul funzionamento del tuo dispositivo”.

Annunci: Usato per controllare le preferenze annunci e impedire lo spam di annunci Assistenza: Usato per funzionalità quali la configurazione del dispositivo e la possibilità di fornire feedback a Google e contattare l’Assistenza di Google Attività fisica: Usato per i servizi per l’attività fisica nelle app, ad esempio il monitoraggio degli allenamenti e la condivisione di dati con altre app per l’attività fisica Backup dei dati e trasferimento: Usato per il backup e il ripristino di dati, impostazioni delle app e informazioni dell’account Compilazione automatica Google: Usato per compilare le tue informazioni, ad esempio password e metodi di pagamento Condivisione della posizione: Usato quando condividi la tua posizione con altre persone Connessioni del dispositivo: Usato per la connessione ad altri dispositivi, ad esempio l’auto, l’orologio o Chromebook Contatti: Usato per sincronizzare i contatti con l’Account Google e gli altri dispositivi Diagnostica di sistema: Usato per raccogliere dati sul tuo dispositivo e sui tuoi servizi, nonché per migliorare l’esperienza con il dispositivo Funzionalità per sviluppatori: Usato per le funzionalità che gli sviluppatori di app possono includere per migliorare e rendere più affidabili le proprie app Gestione del sistema: Usato per mantenere i servizi di sistema aggiornati e migliorare le prestazioni del dispositivo Gestione dell’account: Usato per accedere in modo sicuro e avere un controllo migliore dell’Account Google Giochi: Usato per l’accesso automatico, le classifiche, gli obiettivi e la gestione del profilo giocatore Precisione della geolocalizzazione: Usato per migliorare la precisione della geolocalizzazione usando il Wi-Fi, le reti mobili e i sensori Protezione: Usato per le funzionalità di sicurezza, ad esempio la crittografica delle password, il blocco del dispositivo, il blocco delle chiamate indesiderate e la localizzazione di un dispositivo smarrito Sicurezza ed emergenza: Usato per le notifiche e i servizi di emergenza, ad esempio la condivisione della posizione durante le chiamate di emergenza e la ricezione di allerte crisi Wallet: Usato per pagare gli acquisti realizzati dal dispositivo, inclusi i pagamenti contactless.

Insomma, una lunga lista che rende più chiaro a tutti il ruolo fondamentale di Google Play Services nel funzionamento quotidiano di ogni dispositivo Android.

