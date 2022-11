Google risolve un fastidioso problema introdotto con un recente aggiornamento dell’app Telefono Google. La versione lanciata a fine settembre con i tasti spostati in basso aveva portato un antiestetico stacco cromatico con la barra di navigazione: in soccorso arriva la versione beta 94.0.487380581.

Telefono Google 94.0.487380581 beta risolve il problema con la barra di navigazione

L’app Telefono Google si è aggiornata a fine settembre alla versione beta 90.0.475844574, introducendo una nuova interfaccia utente per le chiamate. Il layout mette a disposizione i pulsanti per il tastierino telefonico, il muto, il vivavoce e Altro appena sopra il tasto per terminare la chiamata, rendendoli sicuramente più accessibili durante l’uso dello smartphone con una mano sola. I più attenti non hanno tardato molto a scovare un dettaglio un po’ fastidioso, che si presentava sia con il tema chiaro sia con quello scuro: lo stacco tra la barra di navigazione in basso e l’interfaccia. Come potete vedere nell’immagine qui in basso condivisa da Google News, il problema è stato risolto con l’aggiornamento in distribuzione in queste ore, che porta Google Telefono alla versione beta 94.0.487380581.

L’aggiornamento è già in rollout sul Google Play Store per coloro che hanno aderito al programma beta, ma chi ha fretta può scaricare e installare manualmente l’APK di Google Telefono direttamente tramite APKMirror. Avevate notato lo stacco cromatico con la barra di navigazione? Ricordiamo che di recente l’app ha anche ricevuto una nuova icona, in linea con quelle delle app Contatti e Messaggi.

