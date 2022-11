State cercando un nuovo smartphone ma non sapete se vale la pena attendere il Black Friday per approfittare degli sconti in programma? Niente paura, con le offerte di oggi, valide sullo store online Hekka, i prezzi sono decisamente vantaggiosi grazie ad alcuni coupon esclusivi. In promozione troviamo due smartphone, molto diversi tra di loro, ma anche un paio di prodotti che vi potrebbero tornare molto utili.

Ricordiamo che ogni prodotto segnalato può essere pagato in tre rate attraverso il servizio Klarna e che il prezzo include IVA, spese di trasporto ed eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati all’arrivo della merce in Italia.

Ulefone Power Armor 18T

Se quello che state cercando è un rugged phone, uno di quegli smartphone resistenti a cadute, maltrattamenti, acqua, sporco e polvere, allora Ulefone Power Armor 18T è indubbiamente quello che fa al caso vostro. È dotato di uno schermo FullHD+ (2408 x 1080 pixel) da 6,58 pollici con refresh a 120 Hz, chipset MediaTek Dimensity 900 con CPU octa core e GPU ARM Mali-G68 MC4, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 2 TB.

Tre i sensori della fotocamera posteriore, con il principale da 108 megapixel affiancato da un sensore macro da 5 megapixel e da una fotocamera termica da 5 megapixel per scatti decisamente unici. Ottima anche la connettività , con il supporto alle reti 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS a doppia banda, la sicurezza è affidata a un lettore di impronte digitali sul tasto di accensione e il sistema operativo è Android 12. Da segnalare la batteria da 9.600 mAh che garantisce una lunghissima autonomia, con ricarica cablata a 66 watt e wireless a 12 watt.

Potete portarvi a casa Ulefone Power Armor 18T a 488,99 euro con il codice HK18T.

ASUS ROG Phone 6

Volete uno smartphone che possa darvi un sacco di soddisfazioni nel mobile gaming, e che al contempo abbia una scheda tecnica al top? Ecco ASUS ROG Phone 6, con il suo Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Lo schermo AMOLED da 6,78 pollici è adeguato a qualsiasi gioco e ha una frequenza di refresh di ben 165 Hz, per immagini fluide come mai si erano viste finora.

È dotato di trigger dorsali per una migliore resa nei giochi, un sistema di raffreddamento attivo, grazie a un accessorio da fissare sulla cover posteriore, e una batteria da 6.000 mAh, con ricarica rapida a 65 watt, per lunghe sessioni di gioco. Ottimo anche il comparto audio grazie agli speaker stereo ottimizzati con Dirac. È presente anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e terzo sensore da 5 megapixel.

Potete acquistare ASUS ROG Phone 6 su Hekka a 1.024,99 euro con il codice HKASUS6ROG.

HIMO L2 Max

Se invece si uno smartphone cercate un monopattino, ecco l’occasione giusta per voi. HIMO L2 Max ha un design molto curato, pur nel suo minimalismo, pieghevole per essere trasportato facilmente in auto o sui mezzi pubblici e con un motore da 350 watt che gli permette di raggiungere i 25 Km/h, nel pieno rispetto delle attuali norme, superando pendenze che possono arrivare a 20 gradi.

La batteria da 10,4 Ah, che si ricarica in circa 8 ore, permette di avere una autonomia compresa tra i 40 e i 60 Km, dato che ovviamente varia in funzione del peso del conducente, della velocità e del tipo di percorso seguito. Ha un sistema di frenata indipendente sulle due ruote con ausilio elettronico su entrambe le ruote, a disco solo sulla ruota posteriore.

Potete acquistare HIMO L2 Max a 296 euro su Hekka con il codice HKL2MAX

SanDisk SSD 1TB USB-C

Chiudiamo con un dispositivo molto utile, sia per effettuare il backup di computer fissi e portatili sia per trasportate file di grandi dimensioni. È una unità SSD esterna di SanDisk, con una capacità di ben 2 TB, dotata di interfaccia USB Type-C 3.1. Pesa meno di 80 grammi, e misura appena 97 x 47 x 10 millimetri, entrando dunque in qualunque tasca per essere sempre a disposizione.

La cover in silicone morbido protegge il disco dalle cadute e da polvere e acqua, grazie alla certificazione IP55, per avere i vostri dati sempre al sicuro. La velocità di lettura raggiunge i 520 Mb al secondo, così da permettere il trasferimento veloce dei dati contenuti da un dispositivo all’altro.

Potete acquistare SanDisk Extreme portable SSD da 2 TB a 174,99 euro con il codice HKSD2TB. Il codice sconto è valido solo per la versione da 2 TB.

Informazione Pubblicitaria