Presentato ufficialmente lo scorso mese di maggio al Google I/O 2022, Google Pixel 6a è arrivato sul mercato anche italiano a luglio inoltrato con un prezzo di listino di 459 euro e tre colorazioni tra le quali scegliere. Con questa nuova offerta disponibile, la scelta sulle colorazioni viene meno — c’è solo la White e Black in sconto —, ma anche il prezzo di listino sparisce grazie ad una riduzione di oltre il 30% (pari a 150 euro circa) che lo porta a 314,50 euro.

La promozione è possibile grazie a un nuovo coupon sconto, REGALI22, disponibile sul colosso dell’e-commerce eBay con validità fino al 16 novembre 2022.

Google Pixel 6a, piccolo ma potente e ora al minimo storico

Per chi non lo conoscesse o non lo ricordasse, Google Pixel 6a eredita dai fratelli maggiori (Pixel 6 e Pixel 6 Pro) alcune specifiche tecniche come il processore (Google Tensor) mentre su altre è più conservativo, anche a causa della fascia di prezzo più contenuta. Di seguito trovate uno schema riassuntivo della scheda tecnica di Google Pixel 6a.

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

Peso: 170 grammi

Display: gOLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Sistema operativo: Android 13.

Lo smartphone era arrivato sul mercato con a bordo Android 12, ma è destinatario del solito ottimo supporto software del colosso di Mountain View (che per questo modello avrà una durata complessiva di ben cinque anni) e infatti l’attesa per il rilascio del major update ad Android 13 è stata presto ripagata con anche un migliorato supporto alla tecnologia VoLTE. Se siete curiosi di scoprirne il comportamento nella vita reale, non perdetevi la nostra recensione video e testuale.

Acquista Google Pixel 6a White in offerta a 314,50 Euro invece di 459 Euro col coupon REGALI22

Disponibile anche nella colorazione Black, sempre a 314,50€ invece di 459€ col coupon REGALI22

