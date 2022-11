Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni varie, per Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro è finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale sul mercato e stiamo così scoprendo quelle che sono le principali caratteristiche di questi due smartphone del colosso di Mountain View.

Una delle funzionalità esclusive dei nuovi telefoni di Google riguarda Google Assistant e in particolare un sistema di “riconoscimento vocale personalizzato”, studiato dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View per essere in grado di riconoscere meglio lo stile di pronuncia di ciascun utente, le parole e le frasi uniche.

Ecco un’altra chicca di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

In sostanza, il sistema di riconoscimento vocale personalizzato di Google funziona salvando le interazioni con Google Assistant e imparando da esse (incluso l’audio), il tutto in modo sicuro sul dispositivo e dovrebbe essere capace di riuscire a individuare anche nomi di persona o luoghi che potrebbero avere rilevanza per ciascun utente.

Il team di sviluppatori ha anche pensato alla possibilità di correggere un acronimo quando si chiede qualcosa a Google Assistant o di selezionare un’alternativa suggerita per il nome di un luogo, in modo da aiutare il sistema a garantire un’esperienza sempre migliore.

Così come viene spiegato dal colosso di Mountain View, infatti, Google Assistant può sfruttare le correzioni per imparare dai suoi errori e migliorare nel tempo.

Questa funzionalità viene abilitata durante la procedura di configurazione dell’assistente su Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro ma può essere disattivata in qualsiasi momento, essendo sufficiente andare nelle impostazioni di Google Assistant ed entrare nella sezione Tu, ove sarà possibile trovare la scheda dedicata al riconoscimento vocale.

La disattivazione di questa funzionalità comporterà l’eliminazione di tutte le interazioni dell’assistente che sono state utilizzate per addestrare il sistema.

Resta da capire se questa funzione prima o poi verrà estesa agli altri modelli della serie Google Pixel.

