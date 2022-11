Mentre il Black Friday si avvicina inesorabilmente (qualcuno è già partito in largo anticipo), su Amazon sono disponibili una serie di offerte sui dispositivi OPPO. Gli sconti riguardano smartphone, smartwatch, smartband e cuffie wireless del noto produttore: andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Le offerte OPPO su Amazon tra smartphone e wearable

OPPO lancia su Amazon.it alcune offerte fino al 50% riguardanti il suo ecosistema, con sconti su smartphone delle serie Find, Reno e A, ma anche sulle cuffie wireless e su altri dispositivi wearable. Le proposte toccano prodotti di fascia media e medio-bassa come OPPO A76 e OPPO Reno7, ma anche di fascia alta come OPPO Find X5 Pro e OPPO Reno8 Pro 5G. In più ci sono cuffie true wireless della gamma Enco e indossabili come OPPO Watch Free e OPPO Band Style.

Ecco le offerte OPPO a disposizione su Amazon:

Per scoprire tutte le offerte OPPO disponibili su Amazon.it potete seguire il link qui in basso. Nel caso siate alla ricerca di prodotti di altro genere potete invece recarvi a questo indirizzo.

Offerte OPPO su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Oppo Reno8 Pro 5G