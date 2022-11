Il vero e proprio Black Friday sarà venerdì 25 novembre, ma MediaWorld ha deciso di anticipare le cose proponendo “Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday“. La promozione è valida online e nei negozi e tocca una grande quantità di prodotti tech, tra i quali smartphone e tablet Android.

Le offerte del Black Friday partono sempre più in anticipo, e MediaWorld dà il via già oggi alla promozione “Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday” con tantissime offerte sulla tecnologia. Gli sconti riguardano smartphone e tablet Android, ma anche dispositivi wearable (cuffie wireless, smartwatch, smartband), PC e notebook, smart TV, console, videogiochi ed elettrodomestici.

Le offerte toccano diversi modelli di dispositivi Android e spaziano un po’ in tutte le fasce di prezzo: si parte dai flagship come Samsung Galaxy S22 Ultra per arrivare fino alla fascia bassa con Samsung Galaxy A13 o TCL 30SE, passando per Samsung Galaxy A53 5G, OPPO Reno6 5G e diversi altri rappresentanti della fascia media.

Scopriamo insieme una selezione delle migliori offerte Android di MediaWorld, a disposizione fino al 9 novembre 2022:

Offerte smartphone Android

Offerte tablet Android

Queste sono solo alcune delle offerte su smartphone e tablet Android di questa prima iniziativa del Black Friday di MediaWorld. Per consultare tutti gli sconti sulla tecnologia a disposizione sul sito e nei negozi della catena potete seguire il link qui sotto.

